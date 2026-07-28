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台中Uber司機載醉女起色心 拉後座性侵偷拍 賠百萬二審改判4年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是Uber司機，前年12月深夜載送醉酒女乘客，趁其無力反抗時，拉至後座性侵，還持手機全程偷拍，女子驚覺受害後報警，檢警勘驗手機畫面顯示「女乘客多次無回應僅微弱撥弄」，陳男辯稱對方未明確抗拒，已和解請求緩刑，一審判刑3年10月，二審認偷拍與性侵應分論併罰，改判10月與3年6月，應執行4年，仍可上訴。

判決指出，2024年12月7日凌晨3時許，陳男駕駛計程車搭載酒醉女乘客返回西屯區住處，陳男見對方不勝酒力，途中兩度趁攙扶其下車嘔吐時，持手機偷拍胸部、下體，抵達住處樓下後，更將其拉至計程車後座性侵，還全程錄影，直到當天凌晨5時許才離去。

女子在過程中已意識到遭陳男性侵，但因喝醉無力抵抗，檢警採集被害人檢體比對，驗出陳男DNA陽性反應，檢察官偵查後依加重強制性交罪，將陳男提訴。

台中地院審理認為，陳男身為司機卻嚴重侵害乘客，惡性重大不予減刑，但考量其坦承犯行、賠償80萬元達成調解，依乘機性交罪判處有期徒刑3年10月。

被告與檢方提起上訴，陳男主張無再犯之虞，已追加賠償，請求宣告緩刑；檢方則主張車程偷拍與後續性侵犯意各別，應予分論併罰。

台中高分院審酌，此案陳男涉犯兩罪，犯意各別應分論併罰，考量陳男二審審理期間，已再賠25萬元，獲被害女子同意從輕量刑，撤銷原判，改依無故攝錄性影像罪判10月、乘機性交罪判3年6月，合併應執行有期徒刑4年，仍可上訴。

台中市陳姓計程車司機前年間趁女客喝醉，乘機性侵，拍攝影像，台中高分院近日審結。示意圖／Ingimage
台中市陳姓計程車司機前年間趁女客喝醉，乘機性侵，拍攝影像，台中高分院近日審結。示意圖／Ingimage

偷拍 Uber 性侵

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