國小導師抱女童坐大腿摸揉胸部...她告知家人還被打 判3年10月定讞

高雄市某國小宋姓老師趁下課時間，在教室將五年級女童抱在大腿上，再以手撫摸、搓揉女童胸部，最高法院依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處3年10月徒刑，全案定讞。

宋2007年9月至2009年6月期間，擔任女童的班級導師，卻於2007年9月至2008年1月中的某日，在國小教室內的導師辦公桌處，將女童抱在大腿上坐著，伸手隔著衣服撫摸、搓揉胸部，猥褻得逞，直到心理師於2020年9月3日與女童會談，才得知通報。

宋坦承曾有女學生坐在自己大腿上，但矢口否認犯行，供稱被害人不曾坐過他的腿上，擔任導師期間，與女童沒有肢體接觸。女童作證指出，宋將她抱到腿上趁機摸、搓揉胸部，她掙扎就下來了，她有跟家人說過，家人有問老師，老師否認，她就被家人打。

法院審酌宋和女童為師生關係，宋卻為一己私慾，不顧未成年人人格發展健全及內心感受，犯強制猥褻，違反社會善良風俗，應嚴加譴責，且犯後否認犯行，未能與女童達成和解、獲取諒解，難認有悔改之意。

法院考量宋沒有前科，一、二審依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處3年10月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。