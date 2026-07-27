高雄國二生「灌爆〇宮」騷擾少女 恐嚇殺人逼傳裸照 一審判賠60萬

高雄市一名國二學生在前年底時，持續傳訊「要把妳〇宮灌爆」等穢語騷擾一名少女，甚至恐嚇「還是我把你家人殺了你這輩子歸我一個人的了」，逼迫少女傳送私密照，致少女身心重創抗拒上學、接受諮商，高雄少年法院裁定訓誡，被害少女與家長向台中地院提出損害賠償告訴，一審近日審結，判少年與其家長，需連帶賠償少女45萬元、少女母親15萬元。

檢警調查，涉案少年在案發時，讀國中二年級，年僅14歲，少年曾在2024年間，傳訊要求一名少女自拍裸照，經高雄少年及家事法院在前年9月間，認定涉犯兒少性剝削條例中引誘使少年自行拍攝性影像未遂罪，裁定訓誡。

未料少年仍不思悔改，在同年11月5日至12月8日期間，變本加厲透過LINE、TikTok等軟體，密集傳送露骨性騷擾訊息，訊息包括「看你照片瑟瑟」、「手機上都是精子」、「要把妳〇宮灌爆」、「我想跟你做愛」等語，甚至還要求少女自拍裸照。

少女因不堪騷擾與壓力，曾傳送僅穿著內衣、內褲的相片給少年，少年還食髓知味，出言恐嚇「還是我把你家人殺了，你就這輩子歸我一個人的了」。

被害少女與家長發現後，提出民事侵權損害告訴，向少年及其家長，求償150萬元。

台中地院審認，少年犯行時年僅14歲，為限制行為能力人但有識別能力，其法定代理人未盡教育監督之責，應負連帶賠償責任，考量少女受創甚鉅需接受諮商，其母親也承受龐大精神痛苦，審酌雙方身分及經濟狀況後，判決少年及其家長，應連帶賠償少女45萬元、賠償母親15萬元，仍可上訴。