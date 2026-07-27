菲籍男不滿女友劈腿...偷拍裸照及合照傳給小王 被疏遠恐嚇「摧毀你」

菲律賓籍安姓男子合法來台工作，與一名女子交往，因不滿女友腳踏兩條船，趁其熟睡偷拍裸露性影像及合照，一起傳給李姓男子；安被女友疏遠後，傳訊恐嚇「我會摧毀你」，台南地院依妨害性隱私及不實性影像、恐嚇等罪判刑7月，宣告緩刑3年，不驅逐出境。可上訴。

判決書指出，菲律賓籍安姓男子經勞動部許可合法來台居留、工作，居留期限至今年8月1日，持有中華民國居留證；他在台與一名女子交往後，因不滿對方劈腿同時與李姓男子交往，去年2月16日與女子投宿台南市北區一間飯店時，心生報復念頭。

安姓男子趁女友睡著，輸入其手機密碼拍攝女子裸露胸部及下體性影像照片一張，將照片與自己的通訊軟體帳號傳給李姓男子；隨後安再用自己手機拍攝與女子合照1張，以及女子裸露下體影片2段，再次用LINE通訊軟體傳送照片、影片。

女子經李告知安的行為後，與安疏遠，安在去年2月至4月期間，多次用LINE傳送「我會一直騷擾妳，不會停止，我會將影片上傳至Tik Tok，以及台灣的網路上，和妳的社群媒體」、「我會摧毀你、傷害你」、「我會詛咒你死，我會一直騷擾你」、「你回到臺灣，我就準備動手」。

女子心生畏懼報警，檢警偵辦時，安姓男子承認犯行，台南地檢署提起公訴，安在法院準備程序也認罪，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，認定安的自白與相關LINE對話紀錄、傳送照片、影片等事證相符，犯行堪以認定，應依法論科。

法院指出，安觸犯未經他人同意無故攝錄他人性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位等罪、無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦或其相關設備罪等，其一行為觸犯數罪名，應從一重未經他人同意，無故交付刑法第319條之1第1項攝錄之性影像罪論處。

法院認定，安另犯恐嚇罪，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰；安僅因不滿告訴人與其交往期間，同時與第三人交往，竟基於報復心態犯案，侵害告訴人性隱私，致其身心受創，顯然欠缺尊重他人性隱私之觀念。不過安認罪、已與告訴人達成和解，犯後態度良好。

法院審酌，安姓男子須扶養女兒、父母，已獲得告訴人原諒，告訴人也不希望其遭驅逐出境，應無於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境必要；依妨害性隱私及不實性影像罪，判刑6月，恐嚇罪判刑2月，應執行有期徒刑7月，宣告緩刑3年，緩刑期間應履行調解條件。