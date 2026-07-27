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約12歲妹回家遭控性侵 她事後笑問「跟我打炮幹嘛」 二審結果出爐
台中市熊姓男子三年前透過交友軟體結識一名少女，凌晨騎機車載少女回住處發生性關係，少女返家後遭父親追問逼出實情並報警，少女事後還傳語音給熊男「你又不喜歡我，你跟我打炮幹嘛」，熊男辯稱，少女在網路檔案寫21歲且雙方合意，一審判熊男無罪，檢方不服上訴，近日二審駁回上訴，尚未確定。
檢警調查，熊男與少女在2023年9月7日，透過交友軟體認識並互換通訊軟體，2023年9月10日凌晨3時許，熊男騎乘機車前往少女住處附近的便利商店，將少女載回其位於台中市區的住處房間內發生性關係。
檢方認定熊男明知少女為未滿14歲幼女，竟基於強制性交犯意強行脫衣性交得逞，依刑法對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌將熊男提起公訴。
台中地院審認，少女在交友軟體主頁標示21歲，且案發後對話未見少女質疑對方強迫，甚至事後對話還笑稱「你跟我打炮幹嘛」，卷內證據難認定，熊男知悉少女未滿14歲或違反其意願，依罪證有疑利於被告原則，判決熊男無罪。
檢方提起上訴主張，少女於警詢與偵訊多次指訴遭強迫，且少女年僅12歲欠缺社會經驗，難以僅憑軟體設定與事後對話即認定被告無罪，原審採證顯有瑕疵。
台中高分院近日審結，原審事實認定與法律適用均無違誤，檢方上訴理由不足以形成有罪確信，判決駁回上訴，全案尚未確定。
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