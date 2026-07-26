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彰化務農三寶爸帶少女上摩鐵 害懷孕6周 判刑一年二審駁回上訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣黃姓農夫已婚、育有三名子女，明知一名少女未滿16歲，仍帶少女多次出入汽車旅館、租屋處，發生性關係，直到少女因身體不適就醫，驚覺已「懷孕5至6週」，全案才因此曝光，一審審理時，黃男坦認犯罪，辯稱雙方是合意，法官依與未滿16歲少女為性交罪，各判刑5月，應執行1年，全案上訴台中高分院後，近日審結，駁回上訴，維持原判。

判決指出，彰化縣黃姓男子務農、已婚、育有3名子女，在2024年11月間結識當時年僅15歲少女，黃男明知少女年齡，但仍在2024年11月至2025年2月間，多次帶少女前往彰化縣某汽車旅館、租屋處發生5次性行為。直到2025年3月10日，少女因身體異樣前往診所檢查，發現已懷孕5至6週，少女父親得知後憤而報警處理，揭發全案。

彰化地院審理時，黃男坦承犯行、態度尚可，且少女及其家屬表示無嚴究之意，法官考量黃男有賭博、偽造文書及詐欺等前科，素行不佳，不符緩刑要件，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪共5罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑1年。

黃男不服一審判決提起上訴，主張原審量刑過重，請求從輕量刑或給予緩刑宣告。

台中高分院近日審結，認定原審判決在量刑上，已充分考量被告犯後態度、智識程度、素行及法益侵害等情狀，認事用法沒有違誤，也沒有量刑過重之處，駁回上訴，全案尚未確定。

彰化縣黃姓農夫育有子女，仍多次與少女發生性關係，台中高分院近日審結宣判。示意圖／Ingimage
彰化縣黃姓農夫育有子女，仍多次與少女發生性關係，台中高分院近日審結宣判。示意圖／Ingimage

彰化 懷孕 性關係

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