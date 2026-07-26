色男花6000元誘少女摩鐵開房3次還偷拍...再犯判4年2月上訴遭駁

苗栗縣謝姓男子去年8月在網路上認識一名13歲少女，花6000元與少女性交3次，期間還拿手機偷拍性影像，導致少女身心崩潰出現割腕自殘等狀況，謝男辯稱坦承犯行並請求減刑，一審苗認定謝是性犯罪累犯，也未和解，依違反兒少性剝削條例，判刑4年2月，謝上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。

檢警調查，苗栗縣謝男（27歲）在2025年8月間在社群軟體上結識13歲少女，同年9月間，即載少女前往苗栗縣後龍鎮某汽車旅館性交，給予4000元對價。謝男又於同年10月5日下午3時許，載少女至苗栗市某汽車旅館性交，過程中持iPhone手機偷拍性影像，隨後於當天下午5時許帶少女返回其租屋處再次性交，在交付2000元對價，全案因少女母親發現後向警方報案而曝光。

謝男以現金支付對價與未滿14歲少女發生3次性交，並持手機拍攝少女性影像，檢方偵查後依與未滿16歲之人為對價性交罪、拍攝少年性影像罪起訴。

苗栗地院審酌，謝男前已有針對未成年人妨害性自主的前科，剛執行完畢5年內再犯，屬累犯且惡性重大，且迄今未與被害人達成分配和解或賠償；被害少女案發後承受巨大精神壓力，出現割腕等自殘行為並持續就醫輔導，無情輕法重之情形，不予減刑。

一審依對未滿16歲之女子為有對價之性交等3罪，各判處3年4月至3年6月不等徒刑，合併執行4年2月。

謝男不服一審判決提起上訴，主張自己於警詢、偵訊及審理期間皆坦承犯行，犯後態度良好，且原審量刑過重，請求從輕量刑並給予減刑機會。

台中高分院近日審結，認定一審判決已充分考量謝男的累犯身分、認罪態度、未達成和解及被害人所受嚴重身心創傷等一切情狀，原審量刑及定應執行刑並無過重或違法之處，謝男上訴主張無理由，駁回上訴，尚未確定。