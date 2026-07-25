作文看出端倪…台南父對國小女兒伸狼爪 法院判刑3年半

台南有名父親前年間對就讀國小女兒伸狼爪，「我不想做」女兒拒絕，仍將手伸進衣服撫摸胸及下體，甚至要求女兒脫衣，強拉其手觸摸自己生殖器直至射精。女兒在作文提及其自殘行為而曝光，雙方雖調解成立，法官認其惡性不輕未予減刑，認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共3罪，應執行3年半。

父親於審理中坦承不諱，除了女兒及妻子於警詢及偵查中證述，學校班級導師及輔導老師也作證，以及性侵害犯罪事件通報等相關資料佐證。

女兒表示，當時明確向父親反應，「我不想做，我有說不要，我覺得不舒服」。她年紀雖尚幼，但已知父親所為侵害其身體自主權益，且因父親犯行心存陰影，在學校作文中述及自殘行為，經校方介入後才曝光。

台南地院指出，父親3度對女兒撫摸胸部、腹部、臀部、磨蹭、觸摸性器、射精等動作，犯意各別，時間不同，行為互殊，應予分論併罰。

台南地院表示，父親犯後雖於審理中坦承犯行，且於審理中成立調解，但依其犯罪情節，惡行不輕，於客觀上實無足以引起一般人同情情形，無從認為具有值得寬恕之情，未予酌減其刑。

台南地院審酌，男子本應盡其身為人父照護義務，竭盡心力關懷、教養年幼女兒，竟為一己性慾，罔顧倫常，不顧女兒於案發時未滿14歲，仍為成長中兒童，性知識及身體發育均未臻成熟，無視其心理人格健全發展及心靈感受，恣意對她3次強制猥褻，對其身心造成難以磨滅陰影及嚴重傷害，心中所承受痛苦及負面影響至鉅。

法官認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共3罪，各處3年2月、3年4月、3年4月刑，應執行3年6月，可上訴。

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