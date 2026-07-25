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2警偷拍案監院糾正 北市警局：自清自檢依法免職

中央社／ 台北25日電

2警偷拍案遭監察院糾正。台北市警局今天表示，此案是警局自檢查處，並報請檢方偵辦，員警涉偷拍的事證明確且惡行重大，依法免職淘汰，並從嚴追究任職期間主管監督不周責任。

監察院監委葉大華、紀惠容今天表示，台北市警局前警員黃仕奇及前警員郭昇翰長期違法裝設密錄器，竊錄他人私密影像，被害人共80名女性、1名男性，但台北市警局及所屬機關竟長期渾然未察，核有重大違失，監察院日前已通過糾正北市警局。

對此，台北市警察局今天發布新聞資料回應，前信義分局黃姓及大安分局郭姓警員分別於民國109年及111年間涉偷拍案，警局獲悉後就主動偵辦，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，依法偵處。

北市警局表示，此案經警局自檢查處，因員警涉偷拍案的事證明確且惡行重大，皆依法免職斷然淘汰，並從嚴追究任職期間相關主管考核監督不周責任。

北市警局新聞資料提到，後續已實施駐地防偷拍檢測及加裝監視器、強化出入管制等改善策進作為，並加強員警性平教育。

北市警局表示，為維護警紀與法治精神，員警涉法絕不姑息，秉持警紀警辦、自清自檢決心，及不掩飾、不庇護、不手軟原則，從嚴查究相關人員責任，以正警紀。

偷拍 北市 監院

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