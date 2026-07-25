男違保護令殺前女友 受害者家屬憂懼：假釋出來怎辦？

男子劉柏葳殺害前女友、谷姓夜店女公關被判處無期徒刑，谷女家屬委任的訴訟代理人、律師黃中麟聽判後表示，保護令無法保護人民，且無期徒刑還是可能有假釋機會，成為家屬的隱憂。

黃中麟說，判決後有跟被害人的妹妹和爸媽聯繫，被害人的妹妹、父母還是希望法院能夠判劉柏葳死刑，原因有三個。首先，劉柏葳犯罪手段凶殘，對案發過程完全不交代細節，也沒有對被害人家屬表達願意補償或有悔意，家屬無法接受。

其次，本案發生在台北市信義區ATT4Fun的地下停車場，是人來人往之處，對社會秩序的破壞，對家屬心裡的傷害都非常深遠。

黃中麟說，令被害家屬最不能接受的是，保護令沒辦法真正保護人民，劉柏葳明知保護令裁定下來，卻在當晚前往被害人工作場所，對被害人謀殺，判無期徒刑當然感謝國民法官用心審理，不過，被害人家屬更關心的是，未來在劉柏葳四十幾歲時，還是有機會獲得假釋，等劉男假釋出獄，被害人家屬仍有心裡隱憂。