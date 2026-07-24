麥當勞打工少女疑遭性侵輕生案遭糾正 北市勞動局說話了

麥當勞公司前主管涉性侵未成年女工讀生，導致該名少女罹患憂鬱症不幸墜河輕生，監察院今公布，因北市勞動局跨局處間橫向聯繫不足，通過糾正。對此，北市勞動局表示，並非地方政府未依法行政，呼籲中央修法並精進保護措施，為勞工提供更多的保障。

北市勞動局下午發新聞稿澄清並嚴正表示，勞動局自始均依中央法令及既有程序，從速從嚴從重處置，監察院糾正文已經明確指出，問題的關鍵在於現行中央制度及法令「欠缺全國一致且積極之標準作業規範（SOP），恐使保護機制因各地方政府差異而出現落差」，而非地方政府未依法行政。

勞動局表示，北案依性別平等工作法及中央主管機關當時建置之職場性騷擾通報機制辦理，並於家屬提出申訴後，依法審認雇主是否履行法定義務，並依法裁處麥當勞公司最高100萬元罰款，相關處置均符合法令規範。

勞動局指出，根據監察院糾正案內容，提及現行制度及法令有所不足，包括仍欠缺全國一致且積極之標準作業規範（SOP），恐使保護機制因各地方政府差異而出現落差」，以及應研訂「跨法規處理指引」，建立跨部會通報機制，供地方機關與事業單位遵循，並建議法務部應檢討相關法制。由此可見，監察院所指出的核心問題，在於中央法制及制度設計尚待完善，而非地方政府未依法行政。

勞動局強調，此案一切依法令及程序辦理，辦理方式亦與全國各地方勞政主管機關一致，並無不同。監察院糾正文亦明確指出，目前各地方主管機關在收到此類「警示案件」後，其行政查處、主動關懷或橫向轉介之具體作為，仍欠缺全國一致且積極之標準作業規範（SOP），恐使保護機制因各地方政府差異而出現落差。這也顯示，此案所反映的是中央制度尚待完善，呼籲中央修法建立全國一致標準及精進保護措施，為勞工提供更多的保障。