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新北市錦和運動公園驚見「頭套俠」 對深夜運動女子打手槍尾隨凝望

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

習慣深夜運動的女性請注意！一名高姓男子在新北市中和區錦和運動公園當起「頭套俠」，今年4月7日凌晨0時許，戴著頭套對著在該處運動的一名女子露出下體「打手槍」，再一路尾隨女方回到住處，站在屋外盯著女方持續凝望，嚇得女子連忙報警。新北地檢署依公然猥褻及跟蹤騷擾防治法罪嫌起訴高男。

被害人供稱，高男是在案發日約0時10分，突然頭戴頭套面對著正在該處運動的自己，並露出下體開始打手槍。自己發現後刻意不動聲色，先觀察高男行進方向，再快速以反方向離開現場。

被害人回到家中正打算鬆一口氣，但心有餘悸下，為求安心仍從陽台朝屋外瞄了一眼，赫然看到高男依然戴著頭套，站在樓下朝自己住處凝望觀看，嚇得被害人連忙報警求救。事後被害人心理出現巨大陰影，感到恐懼、害怕有人跟蹤，晚上常難以入眠，常常感覺有視線盯著自己。

檢警經調閱沿途監視器，發現高男自運動公園起，竟一路尾隨被害人長達10分鐘，直到女方返回圓通路住處，仍持續在1樓徘徊，不時凝望著被害人所住的樓層、房間，行為頗為驚悚。

一名高姓男子在新北市中和區錦和運動公園驚見「頭套俠」，一名高姓男子今年4月凌晨戴著頭套，對著在該處運動的一名女子露出下體「打手槍」，再一路尾隨女方回到住處持續凝望，遭新北檢依公然猥褻及跟蹤騷擾防治法罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照
一名高姓男子在新北市中和區錦和運動公園驚見「頭套俠」，一名高姓男子今年4月凌晨戴著頭套，對著在該處運動的一名女子露出下體「打手槍」，再一路尾隨女方回到住處持續凝望，遭新北檢依公然猥褻及跟蹤騷擾防治法罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照

運動 被害人 猥褻

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