南投服務區驚見「晨間遛鳥男」 工程師辯為工作紓壓仍難逃判刑

國道三號南投服務區出現「遛鳥」怪客。一名黃姓工程師兩度在服務區男廁、女廁前走廊當眾裸露生殖器，被監視器拍下、民眾目擊報警查獲。他落網後辯稱，因工作壓力過大，才臨時起意藉此「紓解精神壓力」。南投地院不採信其理由，依公然猥褻罪判刑，合併應執行有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，黃姓工程師於114年3月21日上午7時22分，駕車前往國道三號南投服務區，下車後步行至北側男廁前走廊，當場脫下褲子，裸露男性生殖器。相隔1個月後，同年4月21日上午7時9分，他又駕車前往同一服務區，改在北側女廁前走廊，以相同方式當眾裸露下體。

兩次犯案都發生在上班尖峰時段，地點則是旅客進出廁所及洗手台的必經動線。警方獲報後調閱監視器畫面，並根據目擊民眾指認及車籍資料鎖定黃男身分，通知到案。黃男於法院審理時坦承犯行。

法院指出，服務區男廁、女廁前走廊屬不特定多數人可共見共聞的公共場所，黃男明知現場毫無遮蔽，仍刻意裸露男性生殖器，客觀上足以引起一般人羞恥、厭惡感，也有供人觀覽的意圖，已符合刑法公然猥褻罪構成要件。

法官審酌，黃姓工程師供稱因工作壓力沉重，在上班途中經過南投服務區時，為了紓解精神壓力才臨時起意犯案；不過，他109年間就曾因妨害風化案件獲緩起訴處分，顯示並非首次涉及同類案件，對社會善良風俗造成不良影響。

法院考量黃男犯後坦承犯行，具有大學肄業學歷，從事機械製圖工程師，與母親同住，經濟狀況勉強維持，認定兩次犯行犯意各別，分別判處有期徒刑2月，合併應執行有期徒刑3月，均得易科罰金。