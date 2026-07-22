狼師曝光！南投前校長性侵猥褻4學生 二審駁回判15年8月

南投縣一名劉姓男子曾任國小教師、主任及校長，涉在1994年至2019年間，趁多名女學童身旁無人之際，分別以強吻、公主抱、觸摸胸部、生殖器侵入等方式，對4名學生為強制性交、猥褻及性騷擾，劉男始終否認犯行，辯稱「她們指述不實」，但被害人事後心理創傷嚴重，甚至出現輕生念頭，因「MeToo」運動爆發後，被害女學生才挺身控訴，一審依強制性交等罪，判刑15年8月，案經上訴，二審近日審結，駁回上訴。

劉姓男子從1994年8月起陸續於南投縣竹山鎮多所國小任教，先後擔任教師、主任、代理校長及校長，其間利用職務之便，在教室、研究室、器材室、校長室、汽車旅館等處，對當時就讀國小、年僅10餘歲的4名女學生下手，時間橫跨1994年至2019年間。其中一名女學生更遭劉男以車輛載往汽車旅館及偏僻產業道路，強行性侵得逞，事後還遞交避孕藥要求服用。

檢方調查後，依強制性交罪、強制猥褻罪及性騷擾罪等罪嫌，將劉男提起公訴。

南投地院審理認為，被害人證述前後一致，且有同學證詞、心理諮商報告等補強證據佐證，堪認犯行屬實；劉男身為師長卻利用權勢對學生下手，犯後毫無悔意，依強制性交、強制猥褻及性騷擾等罪分別量刑，定應執行有期徒刑15年8月。

劉男不服提起上訴，辯稱被害人證述前後矛盾、案發環境不可能未被發現、部分罪嫌已罹於追訴權時效，應為免訴判決。

台中高分院審認，此案之所以揭露而進入司法程序，是因他案被害人在2023年6月間，在立法委員陪同下，控訴劉男在先前任職的國小，有性騷擾、強制猥褻行為，當時「MeToo」運動，社會各界要求改革之際，劉男曾任職學校的各縣市教育局，全面清查、檢察官主動分案後，被害女學生才在隱忍多年後，受鼓勵而說出受害之情節。

二審指出，被害女學生若有心設詞構陷劉男，不可能在受害20年、10餘年、近7年後，才透露實情，認定被害人證述具體一致，也有相關人員證詞、函文可資佐證，也無逾追訴權時效，駁回上訴，維持原判，尚未確定。