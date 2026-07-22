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嘉義賣場女廁偷拍3女 偷拍狼判刑4月手機遭沒收

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市徐姓男子躲進大賣場女廁隔間，涉嫌趁3名女子如廁時持手機偷拍，直到民眾察覺廁所有可疑人士出入報警，警方調閱監視器鎖定身分，查獲手機內留有偷拍影像。嘉義地方法院依3個無故攝錄他人性影像罪，各判2月徒刑，合併執行4月徒刑，得易科罰金，並沒收作案使用的iPhone手機。可上訴。

判決指出，徐男於2025年5月16日及19日，在嘉義市某大賣場地下1樓女廁，趁3名女子如廁時，躲藏在後方隔間，以iPhone 14 Pro Max偷拍被害人如廁過程，未經同意攝錄他人性影像，侵犯被害人隱私。

案發後，有民眾發現廁所有可疑人士出入而向警方報案，警方調閱監視器鎖定徐男，並於2025年5月27日在嘉義市區找到徐男。經徐男同意檢視手機內容，警方發現偷拍影片，全案因此曝光，3名被害人也提出告訴。

法院審酌，徐男坦承犯行，但3名被害人均無調解意願，未能達成和解。法官也考量徐男罹患強迫症及持續性憂鬱症，且無前科，最終就3次偷拍犯行，各判有期徒刑2月，應執行4月，均得易科罰金，並宣告沒收作案使用的iPhone手機。

民眾機警報警揪偷拍狼，嘉義男躲女廁偷拍3人判刑4月。聯合報資料照
民眾機警報警揪偷拍狼，嘉義男躲女廁偷拍3人判刑4月。聯合報資料照

偷拍 嘉義 iPhone

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