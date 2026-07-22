近九成兒少性侵…熟人犯案

八歲女童遭七旬鄰居猥褻，因學校愛心媽媽講述防性騷繪本而曝光；中部李姓校車司機被查出感染HIV卻性侵多名學生，最年輕僅十五歲。衛生福利部、警政署統計，兒少被害案認識嫌犯比例逾八成，傳統「提防陌生人」的教育已不足；台中市婦幼隊指出，教育界與政府提倡將「兒童繪本」視為建立兒少身體自主權最有效的教育工具。

社會普遍教導孩子不要靠近陌生人，但官方近年報告都顯示兒少性侵害案件往往發生在最令人失去戒心的「熟人」間。

警政署在二○二三年統計，女性兒少被害案件中，「性交猥褻」占比最高，有百分之卅七點四，其次為「兒少性剝削」，占十六點六八，兒少被害案件中，性侵害相關案件占整體案件百分之五十三點五六，且被害人認識嫌疑犯的比例高達百分之九十四點一二。

衛福部去年針對性侵害案件被害人年齡與兩造關係統計，熟識性侵占八成五。

靜宜大學社工兒少系教授蔡盈修說，預防熟識性侵有困難，歹徒犯案前一定有計畫，還會不斷測試受害者底線，應提升孩童自保能力，教導孩童認識身體界線、勇於拒絕，通報與求援管道也要越多越好。