繪本立功 志工宣導防性騷 意外揪狼行

一名女童遭鄰居猥褻，直到學校志工媽媽講解防治性騷擾繪本，女童才知遭侵犯。示意圖非新聞事件人物。記者陳正興／攝影

林姓老翁先後在台中市港區藝術中心、鄰居住處，對五歲和八歲女童伸狼爪，兩童分別向母親告知、藉由學校志工媽媽講解防治性騷擾繪本「菲尼的祕密」機會揭發狼行。林翁在兩案審理時都主張失智，台中高分院審結五歲女童案，依強制猥褻罪判他三年一月徒刑；八歲女童案部分，一審也判林翁三年一月刑，上訴二審中。

檢警調查，七十三歲的林翁已退休，去年春節，林翁前往八歲女童的曾祖母租屋處客廳聊天，看到女童玩玩具，直接抱起女童讓她坐在他大腿上，說「我家有很多玩偶，阿伯載妳去」，接著以手三度猥褻。

不良於行的女童曾祖母見狀，以咳嗽聲制止，林翁聽到咳嗽聲後曾短暫停手，但隨後又繼續撫摸。

曾祖母刻意要曾孫女去屋後收衣物，林翁卻尾隨，女童躲入房間上鎖，林翁在門外拿一百元利誘開門，但遭拒。去年三月，女童學校的志工媽媽講解「菲尼的祕密」，繪本提及「大野狼摸小狐狸」，女童才知「這樣是不對的」，向志工透露曾遭觸碰私密部位，校方立即通報防治中心，檢方依妨害性自主罪起訴林翁。

該繪本描述小狐狸「菲尼」遭父母的朋友大野狼觸摸、親吻，還被威脅不能說，菲尼上學悶悶不樂，老師引導菲尼「祕密藏在肚子裡就像刺蝟一樣，說出來就不會不舒服了」，菲尼才向父母吐露真相。

台中地院審理時，律師主張林翁失智，而審理過程中意外揭露他前年曾以相同手法猥褻另名五歲女童。那名女童向母親反映「那個爺爺摸我尿尿的地方」，女童母親報警後，檢警循線查獲，但林翁否認。

台中高分院近日審結五歲女童案，雖不採信失智症辯詞，但認定無證據顯示指侵，改依強制猥褻罪判刑三年一月。

八歲女童案部分，中院認定林翁在聽到女童曾祖母咳嗽聲後，可以立即反應，還在五歲女童案一審被依強制性交罪判刑七年四月時，向女兒說「堅持上訴」，甚至還能搭車找律師洽談，判他三年一月刑。