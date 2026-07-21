蕭淑慎老公遭控性侵 梁軒安嘆「識人不清」：希望10周年能辦婚禮

藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控3年前在民宿房間內，暴力性侵旗下女藝人兼私人特助，一審被依強制性交罪判刑4年10月，案件上訴，台灣高等法院今首度開庭，梁軒安開庭前表示不會認罪，而庭後他受訪表示，今天開庭他覺得還蠻滿意的，他非常的有信心，但無論如何，他真的很不想要浪費社會資源，也不想要讓他的家人、朋友繼續擔心，「我還是尊重司法，將一切都交給司法，我不能說太多」。

媒體問及是否有提新證據，或覺得被設局，梁軒安指出，今天有再聲請傳喚3名證人，3名證人當天都在場，且一審沒有傳，「我不怪任何人，我只怪自己識人不清」，但是他不想要影響家人，尤其是他太太，所以他今天也是一個人來，沒有帶朋友、家人或隨扈，他就是一個人來。

再問是否和被害人有私下談過，梁軒安回答，他完全不想要談，據女方所說爸爸有癌症，當初女方會在他身邊做特助，他也是基於對方有兩個小孩，加上她爸爸有癌症，他覺得對方把自己家人照顧好比較重要，不要再去搞這一些事情，他也相信背後有人在指使。

談及是否坐牢不想耽誤蕭淑慎，梁軒安說，所以他很努力賺錢，最近非常努力賺錢，做他的房地產、廣告操盤、媒體公關等等，他9年前跟蕭淑慎說「我不會讓你失望」，他本來希望十周年可以辦一場婚禮，希望可以成真，如果沒有的話，他也不想要耽誤對方。

媒體再問有信心二審心勝訴嗎，梁軒安指出，信心是一定有的，但問題是那是法官自由心證，因為沒有人在場看啊，他能提供的證據，他會盡力提供，但這個很難講，並語重心長地表示「男生都要特別小心，女生也是，也要特別小心」。

一審判決指出，梁軒安身為公司負責人，而被害人2023年7月間至2024年3月間擔任公司旗下的簽約藝人，兼任梁的私人特助。梁2023年11月7日，與女方前往丹內野奢莊園參加宣傳活動，當晚至隔日上午期間於民宿房間內徒手掐勒女方頸部、打巴掌，再性侵得逞。

梁軒安否認犯行，供稱兩人案發時是交往關係，他沒有違反女方意願。證人在法院作證指出，隔天看到女子頸部有明顯瘀青，經詢問後女子不願多說，僅支支吾吾稱「發生不願意的事情」，並且有哭泣。

判決指出，被害女子事後也有傳訊息質問梁軒安，「那天丹內你打我巴掌或者Ｏ在我子宮裡面，你打我掐我、我都不在去想會追究了」、「丹內那次你Ｏ進來」、「你丹內掐我有嚴重化我的ptsd」等語。

士林地院認為梁軒安犯罪事證明確，審酌梁軒安和被害人是雇主、員工關係，卻為逞私慾，悍然使用強暴手段性侵女方，全不知尊重他人性自主決定權，且犯後不思悔過、彌補，只在法庭逞矯飾能事，至今未取得女子諒解，更在法院庭審前私下聯繫證人，教導鋪陳利己證詞，犯後態度惡劣，審酌後判刑4年10月。

一審判決也指出，若梁軒安上訴二審坦承犯行，也建請上級審加以審酌梁於一審始終飾詞矯飾的犯後態度，及對司法資源所造成的無端浪費，若無取得被害人的諒解，或有盡努力嘗試取得被害人諒解，不宜從輕改判，以樹法紀，裨正視聽。

藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控3年前在民宿房間內，暴力性侵旗下女藝人兼私人特助。記者林孟潔／攝影