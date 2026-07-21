誤認敲門是男友應聲開門…台中女遭醉鄰居闖入性侵 一審判3年6月

台中市劉姓男子2年前深夜敲響女鄰居房門，女子誤以為是男友前來探視而應門，未料開門後竟遭劉姓男子強行闖入、壓制性侵得逞，台中地院近日審結，依強制性交罪判3年6月。

起訴指出，劉姓男子在2024年12月17日凌晨4時許喝醉後，前往同棟大樓女子租屋處敲門。女子因男友原本便約定當日來訪，聞聲以為對方到來而開門，孰料應門後劉隨即進入屋內，將女子推倒沙發、壓制肩膀，不顧女子試圖掙脫及呼救，強行剝去衣物，接續以陰莖插入陰道完成性交。

案發後，女子隨即致電男友求援，並要求對方盡速離開，同時佯稱請其代為倒垃圾，藉機留下跡證以利警方追查。

女子男友獲報後趕抵現場，見其情緒激動痛哭，隨即報警並陪同驗傷，診斷顯示受有右膝皮肉傷、左膝及左臂瘀青等傷勢。

台中地院審理時，劉男否認犯行，辯稱當晚酒醉對是否發生性交行為並無印象，僅記得聞到濃厚塑膠味，並曾應要求協助倒垃圾。

一審審酌，劉男對敲門找人、交換聯繫方式、事後買菸等細節記憶清晰，唯獨對案發核心情節宣稱失憶，顯屬臨訟卸責之詞。

一審認定，經DNA鑑定，採證棉棒檢出的精子細胞DNA型別，與劉男相符；監視器畫面也顯示，劉男依要求攜垃圾離開後，女子隨即獨自下樓，都與雙方證述吻合，不能僅憑被害人事後未激烈抵抗、未立即報案，即推論其已同意性行為，依強制性交罪，判劉男3年6月徒刑，仍可上訴。

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