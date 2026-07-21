渣男扮警官騙多女跟他交往 她掏百萬元買新娘車、婚紗全是騙局

陳姓男子偽造「刑警服務證」，化身帥氣執法人員在交友軟體上哄騙洪姓女子跟他交往，陳男以「購買新娘車」、「拍婚紗」、「買傢俱」甚至「請怪手整地」等理由，前後跟洪女拿錢，洪女掏出172萬元，才知道遇到騙子，洪氣炸提告，高雄地院判陳男要賠償149萬7686元。

陳男曾持偽造的政大法律系畢業證，謊稱曾任星巴克經理，獲聘某公司經理，但做沒多久就辭職，事後又改稱自己是律師，用配偶欄空白的假身分證誘騙不知情女子，一度與女方論及婚嫁，藉機從女方手中騙錢。

陳男涉詐被法辦後，轉往高雄，又假扮自己是警官、刑警在交友軟體上誘騙女子跟她交往，2022年6月間，陳男在交友軟體上認識洪女，自稱自己是「刑警」，騙洪女跟他交往。

洪女誤信陳男警官的光環與正派形象，迅速與他墜入愛河，以男女朋友相稱，同年8月起，陳男開始以「為了婚後生活」、「準備結婚」為由，哄騙洪女辦理40萬元個人信貸、購買兩輛新娘車，還陸續以支付拍婚紗訂金、購買BOSE音響、請怪手整地、甚至連個人生活費與車輛維修費等名目，向洪女討錢高達36次。

不僅於此，陳男還趁洪女不備，從洪女皮夾內偷走信用卡盜刷，洪女事後夢醒發覺受騙，提告詐欺並提起附帶民事訴訟求償。

法院審理後，計算陳男共從洪女手中得手172萬元，依詐欺罪判刑2年4月確定。民事部分，法官扣除陳男事後陸續退還或歸還的32萬元，高雄地院判陳男要賠償洪女149萬7686元。

陳男多次扮演警官、監獄調查官等身分誘騙女子跟他交往，刑事局南部打擊犯罪中心調查後，查出有多名女子受害，陳男涉詐遍及全台，目前已入監服刑。