嘉義樂器行負責人廁所架針孔偷拍16人 檢方依兒少性剝削等罪嫌起訴

嘉義縣民雄鄉民雄樂器行爆發針孔偷拍案。嘉義地檢署偵查終結，劉姓負責人涉嫌在店內廁所架設針孔攝影機，偷拍16名如廁民眾，其中10人為未成年人，依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密等罪嫌提起公訴。

嘉義地檢署表示，全案因被害人察覺廁所有異狀報警，經民雄警分局報請指揮偵辦，專案小組於2026年2月26日搜索民雄樂器行，查扣針孔攝影機2台、硬碟3顆、手機8支及電腦、平板等多項電子設備。

起訴指出，劉男涉嫌自2025年7月16日至2026年2月25日，在店內廁所架設針孔攝影機持續錄影，偷拍6名成年人及10名未成年人如廁時的身體隱私部位及性影像。檢方認定，成年被害人部分涉犯無故攝錄他人性影像及妨害秘密等罪；未成年被害人部分另涉犯兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪。

檢方表示，被告對16名被害人犯意各別、行為互殊，請求法院分論併罰，並依法沒收扣案針孔攝影機、硬碟、手機、電腦及相關檔案。

嘉義地檢署表示，公開涉案店名及地址，是依政府資訊公開法及個人資料保護法相關規定，基於增進公共利益，提醒曾前往民眾及時主張權利、防止二次傷害，並警惕同業加強營業場所隱私防護。