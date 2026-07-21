快訊

MacBook床上充電起火！蘋果籲別在3地方用 宣傳圖意外做不良示範

謝賢過世4天已火化！謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

伊朗襲美軍基地陣亡官兵身分曝 川普撂重話近日決定是否全面作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

泥作工人與未滿14歲小女友嘗禁果 因雙方交往穩定獲輕判

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名國中學歷畢業從事泥作工作的男子，去年底與未滿14歲的小女友交往期間發生性行為，觸犯刑法對於未滿14歲女子性交罪，橋頭地方法院審理後，考量男方年輕、智識未深，且案發後坦承犯行、與少女的家長達成調解並獲得諒解，加上兩人目前仍正常交往中，因此獲法官輕判1年6個月、緩刑4年。

判決書指出，這名泥作工人與被害少女為男女朋友關係，男方明知少女尚未滿14歲，雙方卻在去年10月29日凌晨0時許，在少女位於高雄市大社區的住處，於雙方合意且未違反少女意願下發生性行為，案經高雄市警察局婦幼隊移送偵辦。

依據法規，對於未滿14歲之男女為性交者，法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，不過橋頭地院法官審理時指出，男方案發時僅18歲，從事泥作工作，智識與社會經驗尚淺，因私慾與女友合意發生關係。

考量男方犯後始終坦承犯行，並積極與少女及少女的家長完成調解，取得女方家長原諒並同意給予緩刑，法官當庭確認，兩人至今仍持續交往、同住，互動自然正常，少女與社工亦到庭說明現狀，法官認為，若判最輕3年有期徒刑仍嫌過重，因此依法酌量減輕其刑。

橋頭地院最終判處這名泥作工人有期徒刑1年6個月，宣告緩刑4年，為加強其法治觀念，法院依規定命他於緩刑期間付保護管束，並應參加2場次法治教育，同時禁止對少女實施兒童及少年性剝削防制條例或妨害性自主罪章等不法侵害行為。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。聯合報系資料照
橋頭地方法院。聯合報系資料照

性行為 高雄市 橋頭

延伸閱讀

誘高中少女玩「主人與狗」 她一句「你要跟我試試嗎？」讓男獲輕判

偷吃還炫耀！他約人妻上摩鐵拍性愛片 私傳綠帽夫判賠43萬

前夫拒聯絡仍狂傳訊打92通電話 幼教女老師觸犯跟騷法判拘役

台南清潔隊員自小吃部離開飆速闖紅燈釀1死2傷肇逃 否認酒駕重判17年

相關新聞

快改道 國1北上竹北路段槽車和2小客車連環撞 「紫爆」回堵9公里

高速公路局北區交控中心表示，今天上午7時9分，國道1號北上92.2K竹北前，外線車道發生槽車和2輛自小客車追撞事故，占用外線車道，目前已經回堵9公里。該起事故造成新竹系統至竹北路段「紫爆」，即時車速低於20公里。

搭台鐵坐過站…6旬男跳下新左營月台攀爬對向月台轉車 離譜行為被逮捕

台鐵新左營車站20日晚間7時50分許發生民眾搭火車過站，跨越軌道𨍭車離譜狀況，台鐵火車進站後，60餘歲古姓男子發現坐過站，竟從2號月台直接跳下再攀爬至3號月台轉車，鐵路警察接獲通報趕抵，古男已被站務人員拉上月台，將依違反鐵路法將古送辦。

泥作工人與未滿14歲小女友嘗禁果 因雙方交往穩定獲輕判

高雄市一名國中學歷畢業從事泥作工作的男子，去年底與未滿14歲的小女友交往期間發生性行為，觸犯刑法對於未滿14歲女子性交罪，橋頭地方法院審理後，考量男方年輕、智識未深，且案發後坦承犯行、與少女的家長達成調解並獲得諒解，加上兩人目前仍正常交往中，因此獲法官輕判1年6個月、緩刑4年。

意圖外流關鍵技術…涉違反國安法 台積前副理遭求處七年徒刑

台積電前陳姓副理被控與已病逝的中共情工人員丁小琥共謀設置中國半導體材料分析公司，陳男涉擬具「藍海計畫」欲挖角半導體產業人才赴陸工作，且疑為獲得金主認可，涉嫌重製21件台積公司牽涉國安與一般營業秘密文件，帶回家研讀、意圖在大陸地區使用 。

中油前執行長徐漢涉貪 遭求刑3年半

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪一審重判廿五年，他在宣判前夥同林姓通緝犯友人、林姓女友策畫逃亡，剪斷電子腳鐶逃往台東太麻里山區農莊，藏匿多日仍被逮，橋頭地檢署昨依脫逃等罪起訴徐漢三人，建請法院對徐漢判處三年六月徒刑。

清潔員酒駕撞死移工 重判17年

台南市廿六歲吳姓男清潔隊員去年四月連喝兩攤後開車上路，行經官田區高速闖紅燈衝撞一輛機車及一輛微型電動二輪車，造成一名女移工當場死亡、兩名男移工受傷，他肇事後躲藏卅八小時，到案時已測不到酒精濃度，但台南地院昨依公共危險等罪重判十七年徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。