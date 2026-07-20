男教打撞球緊貼下半身還伸手碰下體 她提告不和解

朱姓男子教1名女子打撞球時，多次碰觸她的身體，或下半身緊貼對方，甚至把手伸到女子大腿內側碰觸下體。他辯稱當時喝多了，不是故意的，且女子常對他言語挑逗，感覺很開放，他才這樣做。法官認定性騷擾罪成立，判刑5月，可易科罰金。

判決指出，去年1月4日下午在基隆市一處社區內的撞球間，只有姚男與一名女子在裡面。姚男利用指導女子撞球球技的機會，在她來不及抗拒的情況下，把手手伸入女子雙腿之間，觸摸她的陰部2次。

被害女子報案，指控朱男涉嫌性騷擾。警方通知朱男到案，製作筆錄後將全案函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查時，朱男矢口否認有性騷擾女子行為，辯稱只有碰觸女子的屁股，原因是對方平時給他感覺很開放，時常對他言語挑逗，他才會這樣做。

檢察官依據被害女子的指述，加上現場監視器畫面佐證，認定朱男涉嫌性騷擾被害女子，依違反性侵害防治法向基隆地方法院，聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，朱男辯稱，在打撞球時跟被害女子有很多肢體接觸，但他不是故意的，因為當時喝很多酒，可能是不小心碰到。朱男稱「摸屁股」而已，因對方平常給他的感覺就是很開放，很常對他言語挑逗，所以他才這樣做。

法官觀看監視器視錄影畫面，發現朱男多次以手碰觸女子的身體，或下半身緊貼女子的下半身，顯然是蓄意行為，並非不小心碰觸。朱男利用指導女子打撞球的機會，把手伸入女子雙腿之間的下體部位，性騷擾意圖甚明。朱男辯稱其無性騷擾意圖，顯屬卸責之詞，不足採信，被害女子無調解意願，判朱男5月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。