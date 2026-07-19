誘高中少女玩「主人與狗」 她一句「你要跟我試試嗎？」讓男獲輕判

林姓男子在抖音認識高中少女，前年7月間，林男指示少女一起玩「主人與狗」遊戲，要少女拍下胸部、陰部等隱私部位再傳影片給他，少女家人發現後氣得提告，高雄地院依引誘使少年自行拍攝性影像罪判林男2年徒刑，檢方不服上訴被駁回，維持原判。可上訴。

判決指出，林男前年在網路認識少女後，扮演「主人」角色，以具支配性的言語要少女少女拍攝一系列影片，且影片、照片極為露骨，還要求拍攝時必須露臉，否則不准用特效。

少女起初雖曾以「大人在房間」或「廁所有人」等理由委婉推拒，但林男態度強硬，最後仍拍下多張照片、影片傳給林男觀賞。

事後少女家人察覺有異，追問才知道拍性影像傳給林男，氣得報警提告，檢方偵結後，認定林男違反少女意願，使其自行拍攝或被拍攝性影像，依違反兒少性剝削條例偵結提起公訴。

高雄地院審理時，林男坦承犯行，不過法官發現，雖然林男曾多次要求少女傳影片、照片給他，但並無實施任何壓制或妨害少女意思自由手段或舉止。

另外，少女還曾提議「就是我有一個特別變態的想法」、「就是我一個同學跟陌生人玩主人跟母狗的遊戲，他跟我說這樣很爽 叫我也找人試試」、「你要跟我試試嗎」，等林男應允後兩人才嘗試。

法官審酌少女與林男對話紀錄，認為林男並未強暴、脅迫少女拍攝性影像，考量他犯後態度尚稱坦承，雖有和解意願但未獲被害人家屬諒解，最終變更檢方起訴法條，依引誘使少年自行拍攝性影像罪判林男2年徒刑。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為林男並未強暴、脅迫少女，一審法官見解無誤，維持原判。可上訴。