快訊

MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

40歲後護心別只量血壓！醫揭5個中年人最容易忽略的習慣正傷害心臟血管

記得頂新黑心油？餐飲業當年搶著退費 這次為何靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

誘高中少女玩「主人與狗」 她一句「你要跟我試試嗎？」讓男獲輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林姓男子在抖音認識高中少女，前年7月間，林男指示少女一起玩「主人與狗」遊戲，要少女拍下胸部、陰部等隱私部位再傳影片給他，少女家人發現後氣得提告，高雄地院依引誘使少年自行拍攝性影像罪判林男2年徒刑，檢方不服上訴被駁回，維持原判。可上訴。

判決指出，林男前年在網路認識少女後，扮演「主人」角色，以具支配性的言語要少女少女拍攝一系列影片，且影片、照片極為露骨，還要求拍攝時必須露臉，否則不准用特效。

少女起初雖曾以「大人在房間」或「廁所有人」等理由委婉推拒，但林男態度強硬，最後仍拍下多張照片、影片傳給林男觀賞。

事後少女家人察覺有異，追問才知道拍性影像傳給林男，氣得報警提告，檢方偵結後，認定林男違反少女意願，使其自行拍攝或被拍攝性影像，依違反兒少性剝削條例偵結提起公訴。

高雄地院審理時，林男坦承犯行，不過法官發現，雖然林男曾多次要求少女傳影片、照片給他，但並無實施任何壓制或妨害少女意思自由手段或舉止。

另外，少女還曾提議「就是我有一個特別變態的想法」、「就是我一個同學跟陌生人玩主人跟母狗的遊戲，他跟我說這樣很爽　叫我也找人試試」、「你要跟我試試嗎」，等林男應允後兩人才嘗試。

法官審酌少女與林男對話紀錄，認為林男並未強暴、脅迫少女拍攝性影像，考量他犯後態度尚稱坦承，雖有和解意願但未獲被害人家屬諒解，最終變更檢方起訴法條，依引誘使少年自行拍攝性影像罪判林男2年徒刑。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為林男並未強暴、脅迫少女，一審法官見解無誤，維持原判。可上訴。

高雄高分院外觀。聯合報系資料照
高雄高分院外觀。聯合報系資料照

延伸閱讀

偷吃還炫耀！他約人妻上摩鐵拍性愛片 私傳綠帽夫判賠43萬

嘉義牙醫、元配及小三告成一團如八點檔 最新判決出爐她要賠50萬

屏東四寶爸性侵、猥褻3小學幼女175次 一、二審都重判663年

台中男陷黃金期貨假投資 警阻詐保百萬積蓄

相關新聞

誘高中少女玩「主人與狗」 她一句「你要跟我試試嗎？」讓男獲輕判

林姓男子在抖音認識高中少女，前年7月間，林男指示少女一起玩「主人與狗」遊戲，要少女拍下胸部、陰部等隱私部位再傳影片給他，少女家人發現後氣得提告，高雄地院依引誘使少年自行拍攝性影像罪判林男2年徒刑，檢方不服上訴被駁回，維持原判。可上訴。

國立男大生「猥褻」13女鞋子還錄影發文 她求償30萬慰撫金法院駁回

台南市一所國立大學楊姓男大生多次闖入東區不同公寓或社區大樓，當場赤裸下身或全裸，持13名女住戶放置門前的鞋子套弄下體，射精至鞋內，還錄影PO網；法院判處1年2月徒刑，其中一名女子求償30萬元精神慰撫金，法院認定楊並未侵害其人格權，判決駁回。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。