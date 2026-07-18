殺人犯舒幼龍獄中猥褻男獄友 24年前性侵割喉外甥女

曾於2002年間犯下震驚社會、性侵割喉殺害國中外甥女並一度被判死刑的舒幼龍，近日再因獄中猥褻男獄友遭判刑，舒幼龍於高雄監獄服無期徒刑期間，以生殖器磨蹭被害人強制猥褻，高雄高分院審理後，考量舒幼龍身心狀況，改判有期徒刑8個月。

判決書指出，舒幼龍在監執行期間，2023年11月11日晚間在監獄舍房內，無視男獄友多次推拒與掙脫，強行跨坐在對方身上，隔著褲子以生殖器磨蹭被害人下腹部，雖然舒幼龍辯稱兩人只是在「打打鬧鬧」，但法院根據舍房監視器影像及現場受刑人證詞，認定其行為已嚴重逾越分際，違反被害人意願，構成強制猥褻罪。

法官在判決中特別審酌，舒幼龍有強制性交殺人及公共危險等前科，素行不佳，且犯後始終否認犯行、毫無悔意，態度惡劣，但考量舒幼龍長期罹患思覺失調症，雖未達到刑法規定的減刑程度，不過其辨識行為能力確較常人為低，因此法院將原審判決撤銷，改判有期徒刑8個月。

舒幼龍目前已在監服刑逾20年，他在2002年9月間，持刀侵入前妻娘家，躲藏在年僅15歲的外甥女房間內，並將外甥女強姦後殘忍割喉殺害，手段極度冷血，被害家屬痛斥其「死一百次也不能贖罪」，但舒幼龍雖然一審曾被判處死刑，後因鑑定認定其犯案時處於精神耗弱狀態，才改判無期徒刑。