快訊

世足賽／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸

綠議員酸毒油案藍白上街頭「如喪考妣」？蔣萬安說話了

她工作半年存21萬…好奇「00後存款都多少」？網揭真實數字

聽新聞
0:00 / 0:00

殺人犯舒幼龍獄中猥褻男獄友 24年前性侵割喉外甥女

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

曾於2002年間犯下震驚社會、性侵割喉殺害國中外甥女並一度被判死刑的舒幼龍，近日再因獄中猥褻男獄友遭判刑，舒幼龍於高雄監獄服無期徒刑期間，以生殖器磨蹭被害人強制猥褻，高雄高分院審理後，考量舒幼龍身心狀況，改判有期徒刑8個月。

判決書指出，舒幼龍在監執行期間，2023年11月11日晚間在監獄舍房內，無視男獄友多次推拒與掙脫，強行跨坐在對方身上，隔著褲子以生殖器磨蹭被害人下腹部，雖然舒幼龍辯稱兩人只是在「打打鬧鬧」，但法院根據舍房監視器影像及現場受刑人證詞，認定其行為已嚴重逾越分際，違反被害人意願，構成強制猥褻罪。

法官在判決中特別審酌，舒幼龍有強制性交殺人及公共危險等前科，素行不佳，且犯後始終否認犯行、毫無悔意，態度惡劣，但考量舒幼龍長期罹患思覺失調症，雖未達到刑法規定的減刑程度，不過其辨識行為能力確較常人為低，因此法院將原審判決撤銷，改判有期徒刑8個月。

舒幼龍目前已在監服刑逾20年，他在2002年9月間，持刀侵入前妻娘家，躲藏在年僅15歲的外甥女房間內，並將外甥女強姦後殘忍割喉殺害，手段極度冷血，被害家屬痛斥其「死一百次也不能贖罪」，但舒幼龍雖然一審曾被判處死刑，後因鑑定認定其犯案時處於精神耗弱狀態，才改判無期徒刑。

高等法院高雄分院。聯合報系資料照
高等法院高雄分院。聯合報系資料照

猥褻 殺人 性侵

延伸閱讀

屏東四寶爸性侵、猥褻3小學幼女175次 一、二審都重判663年

29人107次！新北板橋語言治療師診間猥褻幼童 起訴求20年重刑

尾隨女子愛慕成瘋 三秒膠灌鎖孔、鐵鍊拴機車…跟騷男遭判拘役50日

AI換臉合成女同事不雅照 男子還上傳IG供人瀏覽

相關新聞

殺人犯舒幼龍獄中猥褻男獄友 24年前性侵割喉外甥女

曾於2002年間犯下震驚社會、性侵割喉殺害國中外甥女並一度被判死刑的舒幼龍，近日再因獄中猥褻男獄友遭判刑，舒幼龍於高雄監獄服無期徒刑期間，以生殖器磨蹭被害人強制猥褻，高雄高分院審理後，考量舒幼龍身心狀況，改判有期徒刑8個月。

桃園女高校生還未放暑假就蹺家 缺錢下海遭逮…市府緊急安置3個月

今年放暑假前夕，有名蹺家女高校生因缺錢花用，被人引誘從事對價性交行為，遭桃園市少年警察隊查獲救援後，法官認定少女缺乏自我保護能力，且母親管教功能不足，為免再度落入性剝削環境，裁定自本月3日起安置兒少福利機構3個月。

AI換臉合成女同事不雅照 男子還上傳IG供人瀏覽

高雄一名陳姓男子因與女同事發生過節，竟心生報復，利用AI軟體將女同事及其友人小薰（化名）的臉部特徵，合成至全裸及性交猥褻影像中，並大膽將這些不實性影像上傳至個人IG供人瀏覽，甚至將合成照傳送給被害人，高雄地院審理後，依違反個資法等罪，判處他有期徒刑6個月、緩刑3年。

尾隨女子愛慕成瘋 三秒膠灌鎖孔、鐵鍊拴機車…跟騷男遭判拘役50日

台中市王姓男子藉由工作機會，認識一名女客人，因女客曾對王男關心，王男對女子心生愛慕，先後2度尾隨其他住戶車輛，闖入對方住處地下室跟蹤騷擾，分別以三秒膠灌入女子機車鑰匙孔、以鐵鍊拴住機車，行徑令人咋舌，一審依跟蹤騷擾罪，判處拘役50日，王男近日上訴遭台中地院駁回，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。