快訊

勞退舊制勞工可參加新制自提了 如何才能放大退休金

MLB／鄭宗哲雙重賽先發都敲安！紅襪拉出近10年最長11連勝

疑電動腳踏車起火！竹縣18歲女疑因逃生墜樓「無生命徵象」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI換臉合成女同事不雅照 男子還上傳IG供人瀏覽

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名陳姓男子因與女同事發生過節，竟心生報復，利用AI軟體將女同事及其友人小薰（化名）的臉部特徵，合成至全裸及性交猥褻影像中，並大膽將這些不實性影像上傳至個人IG供人瀏覽，甚至將合成照傳送給被害人，高雄地院審理後，依違反個資法等罪，判處他有期徒刑6個月、緩刑3年。

判決書指出，陳男與被害人小芳（化名）為前同事，小薰則為小芳的朋友，陳男因細故與小芳產生嫌隙，自去年1月起，從兩人的IG下載生活照，隨後上傳至中國某AI網站，輸入「全裸姿勢」等指令，製作出多達35張的不實性影像及動態影片。

陳男又將這些影像上傳至其IG公開頁面供不特定人觀覽，甚至主動追蹤小薰，並多次將合成後的猥褻影像傳送給小薰，被害人驚見遭AI惡意換臉合成後隨即報警，全案經警方循線查獲。

法官審理認為，陳男僅因糾紛便利用科技製作不實性影像，且散布至社群平台，嚴重侵害被害人的身體隱私權與個資自主權，損害善良風俗，但審酌其犯後態度良好，且已與2名被害人達成調解並完成賠償，被害人亦具狀請求法院給予緩刑機會。

高雄地院最終依非公務機關非法利用個人資料罪，判處陳男有期徒刑6個月，得易科罰金，並宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，另命其須接受法治教育課程2場次，並提供60小時義務勞務。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

小薰 猥褻 被害人

延伸閱讀

桃園男原子筆改護照日期企圖闖關 判刑1年2月

國小同學成破口！岸巡小隊長涉15度洩密中國海警 遭免職求刑5年

29人107次！新北板橋語言治療師診間猥褻幼童 起訴求20年重刑

法院判性侵加害人未依限期治療無罪 判決理由是這個

相關新聞

桃園女高校生還未放暑假就蹺家　缺錢下海遭逮...市府緊急安置3個月

今年放暑假前夕，有名蹺家女高校生因缺錢花用，被人引誘從事對價性交行為，遭桃園市少年警察隊查獲救援後，法官認定少女缺乏自我保護能力，且母親管教功能不足，為免再度落入性剝削環境，裁定自本月3日起安置兒少福利機構3個月。

AI換臉合成女同事不雅照 男子還上傳IG供人瀏覽

高雄一名陳姓男子因與女同事發生過節，竟心生報復，利用AI軟體將女同事及其友人小薰（化名）的臉部特徵，合成至全裸及性交猥褻影像中，並大膽將這些不實性影像上傳至個人IG供人瀏覽，甚至將合成照傳送給被害人，高雄地院審理後，依違反個資法等罪，判處他有期徒刑6個月、緩刑3年。

尾隨女子愛慕成瘋 三秒膠灌鎖孔、鐵鍊拴機車…跟騷男遭判拘役50日

台中市王姓男子藉由工作機會，認識一名女客人，因女客曾對王男關心，王男對女子心生愛慕，先後2度尾隨其他住戶車輛，闖入對方住處地下室跟蹤騷擾，分別以三秒膠灌入女子機車鑰匙孔、以鐵鍊拴住機車，行徑令人咋舌，一審依跟蹤騷擾罪，判處拘役50日，王男近日上訴遭台中地院駁回，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。