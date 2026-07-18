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尾隨女子愛慕成瘋 三秒膠灌鎖孔、鐵鍊拴機車…跟騷男遭判拘役50日

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子藉由工作機會，認識一名女客人，因女客曾對王男關心，王男對女子心生愛慕，先後2度尾隨其他住戶車輛，闖入對方住處地下室跟蹤騷擾，分別以三秒膠灌入女子機車鑰匙孔、以鐵鍊拴住機車，行徑令人咋舌，一審依跟蹤騷擾罪，判處拘役50日，王男近日上訴遭台中地院駁回，全案確定。

檢警調查，王男在2017年7月間因工作往來，認識一名女客人，因女子曾關心其生活狀況，王男因而心生愛慕，進而萌生追求之意。但王男未循正當方式表達好感，反在去年3月11日、4月19日，2度駕車尾隨其他住戶車輛，未經同意進入女子位於台中市北屯區住處的地下室，對女子實施跟蹤騷擾，嚴重影響女子日常生活及社會活動，造成其心理壓力及居住安寧受侵害。

檢方認定，王男行為構成侵入住宅、違反跟騷法等罪，雖女子另有指控，王男涉犯恐嚇、毀損等罪，但審酌卷內事證，認女子所稱遭鐵鍊拴車一事，因無監視器畫面及相關照片佐證，尚難認定王男有具體明確的惡害通知行為。

另外，王男雖坦承將三秒膠灌入機車鑰匙孔，但卷內也無機車因此不堪使用的證據，基於罪疑惟輕原則，均不另論罪，僅以想像競合方式在量刑時一併審酌，依跟蹤騷擾罪起訴，聲請簡易判決處刑。

台中地院審理後，考量王男犯後坦承犯行、態度尚可，兼衡女子無撤告之意、王男教育程度、職業及家庭經濟狀況等一切情狀，量處拘役50日，諭知得易科罰金。

王男認量刑過重，提起上訴，二審審認，量刑本屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，一審已依刑法第57條規定，就各項量刑因子詳加審酌，且未逾越法定刑度，也無過重或過輕之不當情形；加上王男迄未與女子達成調解、取得諒解，難認科刑基礎有所變更，也無變更原判決刑度的必要，駁回上訴，全案確定。

台中市王姓男子涉嫌跟騷一名女客人，台中地院判拘役50天確定。聯合報系資料照
台中市王姓男子涉嫌跟騷一名女客人，台中地院判拘役50天確定。聯合報系資料照

台中 台中市 台中地院 跟蹤騷擾

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