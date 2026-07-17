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29人107次！新北板橋語言治療師診間猥褻幼童 起訴求20年重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區某復健科診所一名陳姓語言治療師，今年4月遭揭露涉嫌利用職務之便猥褻特教兒童，檢警介入調查後，查出陳男竟在今年2月初至3月底，短短不到2個月期間內，於治療室內對多達29名兒童下手，犯行高達107次。新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌將這名狼師起訴，並求處20年以上重刑。

據了解，陳男利用進行一對一語言治療的密閉治療室，對前來就診的身心障礙或發展遲緩兒童進行猥褻，後來有家長察覺孩子有異，會對陳男表現出恐懼、情緒嚴重起伏、行為倒退等情形，還有家長發現孩子身體與生殖器部位紅腫受傷，因此將孩子帶至醫驗傷並由醫院社工通報新北市警局婦幼警察隊，才讓陳男獸行曝光。

由於被害人均為學齡前或12歲以下兒童，且本身語言表達和理解能力均有限，加上對性觀念未臻健全，而無同意或拒絕的性自主判斷能力，在檢警費心密集傳訊被害兒童及家屬，以及親自勘驗診間監視器下，終於查出陳男涉嫌在今年2月2日至3月27 日於治療室內，共對29名被害兒童猥褻107次。

檢察官認為，陳男身為語言治療師，未能恪遵職業道德及尊重被害兒童性自主權，竟為個人私慾假藉職務之便，利用被害兒童及家長的信任，明知被害兒童認知、語言能力發展均較同年齡兒童遲緩，卻利用診所治療期間加以強制猥褻，侵害被害兒童性自主決定權，並對其身心健全發展產生嚴重負面影響，因此建請法院量處20年以上重刑。

新北市板橋區某復健科診所一名陳姓語言治療師，涉嫌在治療室內強制猥褻29名兒童共107次，新北檢今依加重強制猥褻罪嫌起訴並求處20年以上重刑。圖／示意圖，Ingimage
新北市板橋區某復健科診所一名陳姓語言治療師，涉嫌在治療室內強制猥褻29名兒童共107次，新北檢今依加重強制猥褻罪嫌起訴並求處20年以上重刑。圖／示意圖，Ingimage

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