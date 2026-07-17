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狼父對3歲女兒性侵達10年 他辯「身障」求減刑一審重判25年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一名聽語障男子被控長期利用父親身分，10年內對親生女兒伸出狼爪5次，直到女兒因精神折磨罹患憂鬱症住院，在病房內向病友哭訴後檢警介入偵辦。士林地方法院審理，認定男子罔顧倫常，嚴重摧毀被害人身心，依對未滿14歲女子強制性交及強制性交未遂等5罪，重判應執行有期徒刑25年。

判決指出，男子2013年、2014年、2015年、2020年，4度利用與女兒同住的機會，在租屋處臥室、雜物間及廁所等地強行性侵得逞，2022年間，他再度持鑰匙強行闖入女兒房內欲性侵，因女兒奮力反抗未得逞。

女兒受長年性暴力威脅身心重創，罹患憂鬱及焦慮症，直到住院治療期間在病友關懷下，她才鼓起勇氣淚訴長期遭父親性侵，並在病友陪同下告知護理師，全案才曝光。開庭時，女兒更在庭上哭訴至今仍無法原諒父親，請求法官判刑入獄。

男子庭審時坦承犯行，但稱自己身障請求法院減刑，不過合議庭調查發現，男子雖有身障，但透過手語表達溝通無障礙，且長期在工廠工作，具備穩定收入，痛批他身為人父，應善盡教養責任，反利用父親身分，自女兒年僅3歲起就性侵，不給減刑。

法官審酌男子毫無悔意，甚至辯稱「我有帶小孩出去旅行，為何小孩要反而對待自己？」惡行重大，考量犯罪動機、目的、手段、情節、經濟生活狀況等，依4條對未滿14歲女子強制性交罪各判7年6月徒刑，和1條對未滿14歲女子強制性交罪未遂判4年徒刑，合併應執行25年徒刑。可上訴。

士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照

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