恐怖情人！三重男懷疑女友出軌　皮帶、開山刀被毆打4小時遭求重刑

新北市三重區一名林姓男子，今年3月6日因懷疑黃姓女友出軌，竟在住處以徒手、皮帶、椅子和開山刀側痛毆女方，揚言想殺人恫嚇女方，將其囚禁於房間內長達4小時，直到黃女頭暈想吐才送往醫院急診。新北地檢署檢察官查出，林男先前早有多次痛毆黃女的紀錄，且犯後態度不佳，依重傷害未遂、剝奪他人行動自由及恐嚇罪嫌將他起訴，並求處重刑。

檢警調查，案發日當天清晨6時許，林男因偷看女友手機對話內容，懷疑女方在外偷吃、出軌，質問黃女後又懷疑女方說謊，妒火中燒下開始一系列暴力行為。

林男先以徒手、皮帶和椅子痛毆黃女全身，再持開山刀，以刀刃平面處毆打女方並恫嚇「我現在很想殺人」、「想殺外面的那個人」，將黃女關進房間限制其外出即向外求援，時間長達4小時。

最後黃女身體出現不適，頭暈想吐，林男才終於願意將女友送至聯合醫院三重醫院急診。黃女經診斷，受有左右側後胸壁、髖部、大腿、上臂、前臂、大腿及小腿鈍挫傷，可說全身滿目瘡痍，所幸即時送醫才免於重傷害。

不料黃女即便被林男痛毆到險些危及生命，卻仍不願對其提告，最後是由醫院依法進行通報，由警方介入處理。檢警查出，林男早有多次以皮帶、熱熔膠條毆打黃女，或抓頭撞牆的暴力紀錄，認定他僅為細故，屢屢對女友暴力相向，犯罪手段及所生危害極為嚴重，且否認部分犯行態度不佳，因此向法官建請從重量刑。

新北市三重區林姓男子因懷疑黃姓女友出軌，竟在住處痛毆女方並囚禁於房間內4小時，遭新北檢起訴求處重刑。圖／聯合報系資料照

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