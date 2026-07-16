性侵犯未履行治療卻獲判無罪...嘉市府「公文晚到5天」 法院：不可能履行

嘉義市政府在辦理性侵犯強制身心治療案件時，因行政程序出現重大疏失，導致刑事追訴失敗。陳姓男子因妨害性自主案件判刑確定，依法須接受身心治療及輔導教育，但市府裁處限期履行的公文，竟在履行期限過後5天才送達，嘉義地方法院認為陳男根本不可能依限遵守命令，不符合性侵害犯罪防治法「屆期仍不履行」的犯罪構成要件，判決無罪，全案仍可上訴。

判決指出，陳男因妨害性自主案件，經新竹地方法院判處有期徒刑6月確定，獲准易服社會勞動，自2025年4月起執行。嘉市政府依性侵害犯罪防治法評估，認定陳男須接受身心治療及輔導教育。市府先後於2025年5月12日及6月11日，以寄發公文及親自交付等方式，通知陳男依指定時間前往台中榮民總醫院嘉義分院接受治療與輔導，但陳男均未依通知到院。

由於陳男持續未配合，嘉市府2025年7月24日裁處1萬元罰鍰，並命令他必須於7月25日晚間7時前完成報到接受治療，否則將涉及性侵害犯罪防治法第50條第3項「屆期未履行身心治療或輔導教育罪」，最重可處1年以下有期徒刑。然而，法官審理發現，這份攸關刑事責任的裁處書，竟直到7月30日才正式送達陳男手中，比市府要求履行的期限晚了整整5天。

法院指出，行政命令必須先合法送達，人民才有遵守義務。陳男在7月25日履行期限當天，根本尚未收到限期履行通知，自然無法依命令到院接受治療，因此不符合「屆期仍不履行」的法定要件，也欠缺成立犯罪的基礎。法官認為，本案行政程序存在明顯瑕疵，無法據此追究陳男刑事責任，因此判決陳男無罪，全案仍可依法提起上訴。