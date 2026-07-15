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他搭火車伸手摸鄰座少女大腿 同車乘客見少女在哭遞衛生紙 成有力人證

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓男子搭乘台鐵區間車，乘機撫摸坐在旁邊少女的大腿，遭少女的父親喝斥制止。原在看手機的同車乘客證稱，聽到喝斥聲，抬頭看到黃男的手卡在少女的斜背包，非常不自然，且少女流淚，她還拿衛生紙給少女使用。法官認定黃男性騷擾少女，判刑4月。

判決指出，黃男去年8月9日晚上9時許，和一對父女在南港站搭台鐵區間車。上車後3人相鄰而坐，黃男坐在少女左側時，左手穿過少女側背包背帶，並觸摸她的右大腿內側。少女的父親發現後制止黃男並報案。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴黃男涉犯性騷擾罪。

基隆地方法院法官審理時，少女證述黃男將左手放在她的右大腿，往大腿內側觸摸。少女的父親察覺後抽開黃的手臂，她因為驚懼當場哭泣。

少女的父親證稱，從南港站往汐科站期間，女兒拉他，他看到女兒在哭，接著看到黃男的手在摸女兒的大腿內側，他把黃拉開，黃男竟說「摸一下不要緊（台語）」，他請在場的人幫忙叫列車長並代他報警。

同車２名乘客坐在3人斜對面座的乘客也出庭作證，有1人說，看到黃男故意用左手碰觸少女的大腿，少女嚇到在哭。

另1名乘客證稱，原本低頭玩手機，後來聽到少女的父親喝止的聲音，抬頭看到少女的父親要撥開黃男的的手時。因為黃男的手還卡在少女與斜背包間，這個行為非常不自然，所以印象非常深刻。少女默默流淚，她有拿衛生紙給少女使用。

黃男辯稱癲癇發作，並非故意觸碰少女的大腿，並提出癲癇就醫診斷證明書當證據。少女的父親則說，案發時黃男的眼神是清醒的，還跟他對質，說「摸一下不要緊」。兩名乘客也證述，黃男當時並沒有昏厥、癱軟情形。

法官審理後，認定黃男有性騷擾少女犯行，癲癇發作辯詞，顯屬事後卸責之詞，不足採信。少女雖未滿18歲，身高160公分，身形與成年人無明顯差異，黃男確有可能沒看到少女稚嫩外貌，因此未適用加重其刑規定，判刑4月，如易科罰金以1000元折算1日。全案可上訴。

黃姓男子搭乘台鐵區間車，乘機撫摸坐在旁邊少女的大腿。基隆地方法院法官審理後，認定黃男性騷擾少女，判刑４月。全案可上訴。圖／聯合報系資料照
黃姓男子搭乘台鐵區間車，乘機撫摸坐在旁邊少女的大腿。基隆地方法院法官審理後，認定黃男性騷擾少女，判刑４月。全案可上訴。圖／聯合報系資料照

手機 性騷擾 台鐵

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