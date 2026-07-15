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小隊長才性侵免職又爆所長涉性騷 台中警局長怒：若達兩大過直接免職

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局王姓派出所長12日遭女警指控性騷，市警局13日開鍘，將王調非主管職務，待後續性平調查結果，再究責刑事及行政責任。第二警分局偵查隊陳姓小隊長才在上月底涉及性侵、毒品案，遭市警局以兩大過免職處分，如今又爆發「明日之星」的王姓派出所長涉性騷，市警局長吳敬田在今日周報時指示，王案若符合考績法兩大過免職的規定，應依法辦理，同時也要求幹部，需「潔身自愛」。

台中市警局近日警紀風波不斷，上月底第二警分局才遭搜索，偵查隊陳姓小隊長因涉及毒品、性侵案件，遭檢方聲押獲准後，市警局隨即祭出兩大過免職處分，未料一波未平、一波又起，第六警分局王姓派出所長，又被所內女警提告性騷，讓素來要求警紀的市警局長吳敬田面上無光。

據透露，市警局長吳敬田今天開周報時，向與會幹部提到，有關王姓所長一案，目前依規定調查，若調查結果出爐，而王案情節，符合考績法第12條第4項的規定時，應依「兩大過免職」的規定，依法辦理。

吳敬田也提醒與會幹部，市警局女性同仁已超過15％，勇敢主張相關權益已成趨勢，各級幹部領導統禦，應以適當言語、不做肢體接觸，以營造友善職場，對辦公室戀情，也應妥適處理、輔導，尤其已婚追求未婚同仁，更因及時陳報調查，「不宜鄉愿」，影響警譽。

據表示，局長吳敬田提到王案若符合兩大過免職規定，應依法辦理時，在場與會者雖略感詫異，但隨即意識到，吳對於警紀的要求與重視程度，而且更因為此案發生在幹部身分，吳更認為需「嚴格要求」，不排除以殺雞儆猴的方式，要求幹部需要「潔身自愛」。

台中市<a href='/search/tagging/2/警察' rel='警察' data-rel='/2/111817' class='tag'><strong>警察</strong></a>局長吳敬田。聯合報系資料照
台中市警察局長吳敬田。聯合報系資料照

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