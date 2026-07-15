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精神科名醫被控掌心簽名相貼、額頭相抵交談 涉強制猥褻起訴
一家教學醫院精神科C姓男醫師涉嫌在診間與女患者以掌心簽名貼合儀式開啟談話，過程中額頭相抵交談，最後還擁抱拍背，甚至贈送醫師袍當禮物，雙方因女患者穿短褲發生爭執，醫師被控利用權勢猥褻罪嫌。台北地檢署偵結，認為醫師逾越與患者的身體界線，依強制猥褻罪嫌起訴。
女患者從2020年至2025年間接受C姓醫師治療，指控醫師在談話前會在掌心簽名互相緊貼開啟治療，交談過程中醫師層和他額頭相抵，連戴口罩也能感受到對方氣息，醫師還會替她拭淚，治療結束前更會擁抱，醫師曾經提及讓她不要穿著短褲動來動去，她對暗示話語感到不舒服。
C姓醫師否認犯行，女患者需要儀式感才會在掌心簽名，他並無額頭相抵，女患者要求擁抱才會送出醫師袍，沒有對女患者不禮貌。檢察官認為，女患者曾拒絕身體接觸，隱忍醫師的暗示話語，醫師逾越醫病關係界線，全案依強制猥褻罪嫌起訴。
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