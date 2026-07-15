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女警控性騷 「明日之星」所長遭拔官

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市警第六分局王姓派出所長遭女警指控性騷擾，市警局十三日火速開鍘，先調離非主管職務，並釐清涉及的行政與刑事責任。該人令發布後警界議論紛紛，基層不解王已婚、正值壯年，更是「明日之星」，與相差十多歲的女警衍生感情糾紛，太過不智；有同事則說「早有跡可尋」，他因性別糾紛下台，並不意外。

台中市警局人事室十三日下午以電話通知，將王姓所長調離主管職務，從市區改任和平分局內勤職務，十五日生效，新任所長懸缺，原職務由所內副所長暫代。該人令事出突然，與一般高階警官人事異動迥異，警界議論。

王因工作能力、績效表現獲得肯定，陸續擔任多個分局的派出所長職務，從警近廿年，原任職的派出所案量龐大，屬西屯區重中之重的區域，若表現得宜，是升遷的跳板，被同事認為是「明日之星」。

據查，王疑因對所內外型俏麗的年輕女警有好感，加上女警正處情傷階段，王趁機關心，雙方互通訊息、相約吃飯，但女警不願再繼續，王衍生違反性騷、性別平等工作法的行為。女警難忍，十二日到第五分局提告性騷擾。

消息曝光後，據轉述，王坦認有「行為失慮」之處，不過對於基層爆料指控他在其他分局「早有跡可尋」，喊冤是有心人士加油添醋、捕風抓影。第六分局表示，此案已立案調查，由分局科室主管與基層同仁等十一人組成性騷擾防治申訴案件委員會，將依調查結果，查究相關人員違失責任。

性騷擾 女警 台中市

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