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科技公司辦公室偷情大聊「手指升天」 綠帽夫怒告小王獲賠26萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子任職科技公司，去年初與同公司已婚女同事發展婚外情，不僅互傳曖昧煽情訊息與裸照，更在辦公室及宿舍發生接吻、種草莓、甚至有「手指頭可以讓人升天」等指涉指交、口交等性行為的說詞，人夫發現後，以侵害配偶權，求償80萬元，台中地院判林男需賠26萬元，仍可上訴。

判決指出，林男與一名已婚女子是科技公司同事，2025年1月起，兩人互動密切，林男多次傳送「我覺得喇舌很棒」、「手指頭可以讓人升天」等煽情內容，女同事則回傳裸露胸部的照片，還大膽表示「我喜歡霸道的，把我摟住來個舌吻」，兩人甚至在酒後一同返回公司宿舍過夜，發生親密接觸。

女同事的丈夫發現兩人不僅傳曖昧簡訊、裸照，還有口交與指交等親密行為，憤而以侵害配偶權，向台中地院提告，向林男求償80萬元。

台中地院審理時，林男主張，沒有與女同事酒醉同宿，也無種草莓或發生性行為，認為原告求償金額過高，上訴請求將原判決撤銷，要求酌減賠償金至10萬元。

台中地院審酌，林男明知女同事已婚，卻仍互傳鹹濕對話與裸照，還有討論口交、指交等性行為的情節，已嚴重破壞原告婚姻關係的圓滿，審酌兩造學經歷與財產狀況，且尚查無性器官交媾的實據，判林男需賠26萬元，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市林姓男子被指控與已婚人妻有染，台中地院判林男需賠償26萬元。示意圖／Ingimage
台中市林姓男子被指控與已婚人妻有染，台中地院判林男需賠償26萬元。示意圖／Ingimage

台中 台中地院 裸照

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