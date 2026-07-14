內窺鏡看光光...狼繼父偷拍繼女洗澡 犯後辯「測漏水」下場慘了

台中市林姓男子在3年前趁繼女在浴室盥洗時，以工業管道內窺鏡連接手機偷拍全裸畫面，受害繼女驚覺隱私受創崩潰報警。林男面對質問時，曾坦承「用攝影機拍」，還稱是買內窺鏡是「測漏水」，事後卻又狡辯僅是為了安撫繼女情緒。一審依無故攝錄性影像罪判6月，得易科罰金，尚未確定。

檢警調查，林男與繼女同住於台中，2023年6月9日至同年9月22日間的某日，林男見繼女在浴室內洗澡，色心大起，拿出購買的工業管道內窺鏡並連接上手機，開啟相機功能後，將內窺鏡悄悄伸入浴室，暗中拍攝繼女全身赤裸的沐浴畫面。

繼女隨後在林男電腦中發現自身裸照，經追問後確認受害，向警方報案。台中地檢署偵辦後，認定林男涉犯刑法無故攝錄他人性影像罪嫌，依法向地院提起公訴。林男辯稱，原先購買內窺鏡是為了檢查衣櫥漏水，並非故意預謀。

台中地院審酌，林男與被害人為同居繼父女，竟為私慾偷拍，造成繼女極大創傷，且他先前曾犯猥褻罪，卻在緩刑期內再犯，守法意識薄弱。考量林男雖認罪但未與被害人和解，依未經同意無故攝錄他人性影像罪，判刑6月，得易科罰金，仍可上訴。