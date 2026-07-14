北市前偵查隊長陳彥錦4度性侵女隊員...喊冤「合意性交」 二審仍判7年

台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦四度性侵女隊員，甚至在警局辦公室犯案，他辯稱是雙方合意性交，但法院不採信，一審依公務員假借職務權力及機會故意犯強制性交罪判刑7年。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判陳7年徒刑，可上訴。

陳彥錦警察大學66期畢業，曾任前法務部長施茂林的隨扈，歷任刑事警察局、台北市刑大毒品查緝中心、偵五隊長，後來外派文山一分局、中正一分局當偵查隊長，是台北市警察局重點栽培對象。案發之後，陳已被免職確定。

2020年9月間，陳彥錦與女隊員共同乘一車，趁共坐後座的機會性騷擾對方，但性騷擾案已逾告訴期，被害人沒有提告，他見女方隱忍未發，更變本加厲。他2020年12月10日晚間，先傳A片給女方，在前往女方住處樓下不斷大喊，讓女方迫不得要求陳離開，未料他趁機闖入住處，推倒壓制對方性侵得逞。

陳彥錦同年12月29日晚間，見女隊員要下班，堅持坐計程車送被害人回家，女方畏懼同事察覺異樣而被迫同意，待兩人抵達住處之後，陳跟隨入內，再度性侵。隔年12月9日晚間，陳彥錦餐會結束，知悉女隊員值勤，便要求女方開偵防車接送他，並於途中強迫女方摸下體、口交未遂。

陳彥錦2022年5月31日晚間9時許，得知女隊員申請平調獲准，將對方帶進個人辦公室內附設的寢室，強壓女方稱「我要妳牢牢記住我」，更要求對方幫自己口交被拒，他仍不罷手性侵得逞，並要求女方共眠，等他休息完畢，由辦公室內監視器畫面，確認公共辦公室無人後，才讓女方離開。

女子不甘受辱，事後就醫並檢附傷單向督察室、婦幼警察隊檢舉，警方根據檢舉主動調查，將陳彥錦移送法辦，檢察官偵查時，陳辯稱，與對方是合意性交，否認犯罪，不過，檢方根據證詞採信被害人說法，將陳依強制性交罪提起公訴。

一審依3個公務員假藉職務機會犯強制性交罪判陳彥錦各5年、4年10月、4年6月，再依公務員假藉職務機會犯強制性交未遂罪判刑2年6月，應執行7年徒刑。民事部分，女隊員提告請求精神慰撫金等費用，一審判決陳彥錦應賠償100萬6067元，案件上訴二審審理中。