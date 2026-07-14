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獨／台中已婚所長陷性騷女警風波...同事踢爆「有前科」大呼不意外

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局一名所長在周末時遭內女警提告性騷擾，市警局昨天火速開會後，先將所長調往和平警分局，擔任非主管職務，後續將開性平會，釐清案發經過，究處男女雙方的行政責任。昨天消息一出後，已成台中市警界熱議話題，因該名所長原本前途看好，如今卡到性騷糾紛，恐怕「官途已斷」，還有同事踢爆，該名所所長已非首犯， 此次恐是食髓知味後「踢到鐵板」。

基層透露，該名所長喜好的女生類型都是清純可愛型，過去在其他分局擔任所長時，也常利用職務之便，對於同類型的女警「特別關照」，除了溫馨接送、勤務安排外，女警參加相關治安座談會時，所長還會親自到場，投以「關愛眼神」，該名所長以為神不知鬼不覺，殊不知派出所同事朝夕相處，只要有不尋常的勤務安排、關照，都會被看在眼底。

基層還說，該名所長還會因為自己的職務調整，曾將自己心儀的對象，安排到未來將任職的派出所，但因消息走漏，而讓計畫告吹，此次六分局的女警，已是該名所長的第三個對象，會遭市警局火速開鍘，「一點也不意外」。

基層爆料，該名所長疑是在女警在與所內交往的男警分手期間「趁虛而入」，後來女方不願繼續關係，該名所長不斷傳訊，女警不堪其擾，才憤而向第五警分局提告性騷擾，揭發此事。

台中市警局表示，涉案所長先調離非主管職務，15日生效，是否涉及性騷擾，近日將開性平會討論，究責行政處分。

台中市第六警分局一名所長遭所內女警提告性騷擾，市警局昨天火速將該名所長調職。聯合報系資料照
台中市第六警分局一名所長遭所內女警提告性騷擾，市警局昨天火速將該名所長調職。聯合報系資料照

台中 女警 台中市

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