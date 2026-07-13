「誰叫你穿這麼性感」老闆熊抱女員工不成塞錢封口 挨告權勢性騷判6月

彰化縣一名家具行負責人利用女員工彎腰整理物品時，突然從後面貼近她的背部，並欲以右手環抱，右手掌觸摸女員工臀部。這名負責人矢口否認性騷擾，辯稱女員工要仙人跳。彰化地方法院審結，依犯利用權勢性騷擾罪判處負責人有期徒刑6月。可上訴。

判決書指出，去年10月間這名負責人示女員工整理辦公室後方倉庫內物品，在狹小倉庫內，利用女員工彎腰整理物品不及抗拒之際，突然到她背後，以身體貼近她的背部並欲以右手環抱，右手掌觸摸到女員工的臀部、右手臂，女員工驚覺有異，深感不適立即起身。

女員工證述，當天被老闆叫去整理倉庫、搬東西，先被從後方擁抱，她移開身體後，老闆問是否可以擁抱她，她說不要，老闆才說「不要就不要，誰叫你今天穿得這麼性感」，最後他塞2千元給她，叫她忘記這件事，不要告訴別人，她把2千元放回老闆桌上，趁他不注意LINE男友來載她去報警。

家具行負責人辯稱，倉庫空間小、東西多，行走時大概就是一個人能通行的空間，他當時是彎腰跟女員工說哪些東西要丟，哪些要留，如果有騷擾她，她可以先求救或跑掉，當天他離開辦公室時女員工還跟他有說有笑，拿2千元是給她買貓食；他懷疑女員工要對他仙人跳。

彰化地院勘驗案家具行監視器影片檔案，及女員工向男友求助的LINE對話，認家具行負責人辯詞與事實不符，無從採信。

彰化地院審考量家具行負責人到案後否認犯行的犯後態度，迄今未與女員工達成調解也沒積極彌補之意，並斟酌他違反保護令、妨害公務等前科素行，及女員工表示「我拒絕再與他調解，他不承認他做錯事，請求從重量刑」等一切情狀，量處如主文之刑。