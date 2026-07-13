快訊

115分科生物答案一次看！時事題少、實驗題考解剖豬心 師：選擇題較難「會嚇到」

內湖父子同天猝死 法醫高大成推估：50歲兒休克、71歲父心肌梗塞

115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

聽新聞
0:00 / 0:00

抓同村女左胸30秒死不承認 七旬男犯強制猥褻罪被判徒刑1年2月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣七旬林姓男子去年騎腳踏車外出，見同村一名女子獨行，強行以右手抓握女子胸部，猥褻行為得逞。林男辯稱，女子叫他「肖豬哥」，二人發生爭執，但未強制猥褻。彰化地方法院根據種種事證審結，依犯強制猥褻罪判處林男有期徒刑1年2月。可上訴。

判決書指出，去年7月某日下午，林男騎腳踏車經過村內一座宮廟旁，看見同村一名女子落單，認可有機可乘，強行以右手抓握她的胸部，女子掙扎閃避，林男出手抓住她的右手肘並強拉至牆角，造成女子的右肩後側、上背部肌肉拉傷疼痛。

林男矢口否認有何強制猥褻及傷害的犯行，供稱與女子是點頭之交，辯稱當天遇到這名女子經過，叫她「幼齒」，女子罵他「肖豬哥」，後來發生爭執，女子踢倒他的腳踏車，他看到女子手上好像有拿東西才會與她拉扯，並未觸摸女子胸部。

女子對檢警指稱，林男先詢問她要到何處，她答稱要去散步，林男突然以右手抓她的左胸約30秒，她抵抗閃避並設法取走林男置於右胸口袋內的手機，持該手機敲打林男右手，他才放開手，接著林男抓住她的右手要帶她到角落，她持續拉扯並踢倒林男的腳踏車。

彰化地院勘驗現場監視器錄影畫面，發現未能攝得案發全貌，警方詢問可能知悉此事的村民，被拒絕不願涉及本案，因此判斷「鄉鄰村里之人基於人性弱點以及避免得罪被告等因素之考量，因而不願意出面指認…」。

彰化地院審結，林男對毫無交情的被害女子為強制猥褻犯行，過程中導致她受有傷害，嚴重戕害女子的性自主權及身心安寧，應予相當非難，復審酌他始終否認犯行，迄未與女子調解成立或獲得諒解的犯後態度，兼衡林男的前科素行、犯罪動機、所生損害、家庭經濟狀況及被害人意見，量處如主文所示之刑。

彰化縣林姓男子抓同村一名女子的左胸，犯後矢口否認也沒完成調解，彰化地方法院依犯強制猥褻罪判處1年2月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣林姓男子抓同村一名女子的左胸，犯後矢口否認也沒完成調解，彰化地方法院依犯強制猥褻罪判處1年2月。記者簡慧珍／攝影

彰化縣 猥褻

延伸閱讀

61歲翁借「安慰辭職」強抱24歲女！摸胸摸臀反稱遭陷害 判決曝光

偷拍狼落網用AI寫悔過書 下指令「悔過一點」檢方認態度不佳求判重刑

嘉義色狼2天襲5女 專挑等紅燈、問路瞬間伸狼爪

高雄女駕駛未依標誌指示左轉橫掃2機車畫面曝 男女騎士倒地受傷

相關新聞

「誰叫你穿這麼性感」老闆熊抱女員工不成塞錢封口 挨告權勢性騷判6月

彰化縣一名家具行負責人利用女員工彎腰整理物品時，突然從後面貼近她的背部，並欲以右手環抱，右手掌觸摸女員工臀部。這名負責人矢口否認性騷擾，辯稱女員工要仙人跳。彰化地方法院審結，依犯利用權勢性騷擾罪判處負責人有期徒刑6月。可上訴。

抓同村女左胸30秒死不承認 七旬男犯強制猥褻罪被判徒刑1年2月

彰化縣七旬林姓男子去年騎腳踏車外出，見同村一名女子獨行，強行以右手抓握女子胸部，猥褻行為得逞。林男辯稱，女子叫他「肖豬哥」，二人發生爭執，但未強制猥褻。彰化地方法院根據種種事證審結，依犯強制猥褻罪判處林男有期徒刑1年2月。可上訴。

嘉義色狼2天襲5女 專挑等紅燈、問路瞬間伸狼爪

嘉義縣市今年5月發生連環性騷擾案，63歲許姓男子涉嫌在短短2天內騎機車四處尋找目標，專挑女性停等紅燈、回答問路、照顧長者等毫無防備的時機下手，造成5名女子受害，其中隔天更在不到2小時內連犯4案。嘉義地檢署偵查終結，依性騷擾防治法提起公訴，並認定5案犯意各別、行為互殊，請求法院分論併罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。