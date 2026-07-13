抓同村女左胸30秒死不承認 七旬男犯強制猥褻罪被判徒刑1年2月

彰化縣七旬林姓男子去年騎腳踏車外出，見同村一名女子獨行，強行以右手抓握女子胸部，猥褻行為得逞。林男辯稱，女子叫他「肖豬哥」，二人發生爭執，但未強制猥褻。彰化地方法院根據種種事證審結，依犯強制猥褻罪判處林男有期徒刑1年2月。可上訴。

判決書指出，去年7月某日下午，林男騎腳踏車經過村內一座宮廟旁，看見同村一名女子落單，認可有機可乘，強行以右手抓握她的胸部，女子掙扎閃避，林男出手抓住她的右手肘並強拉至牆角，造成女子的右肩後側、上背部肌肉拉傷疼痛。

林男矢口否認有何強制猥褻及傷害的犯行，供稱與女子是點頭之交，辯稱當天遇到這名女子經過，叫她「幼齒」，女子罵他「肖豬哥」，後來發生爭執，女子踢倒他的腳踏車，他看到女子手上好像有拿東西才會與她拉扯，並未觸摸女子胸部。

女子對檢警指稱，林男先詢問她要到何處，她答稱要去散步，林男突然以右手抓她的左胸約30秒，她抵抗閃避並設法取走林男置於右胸口袋內的手機，持該手機敲打林男右手，他才放開手，接著林男抓住她的右手要帶她到角落，她持續拉扯並踢倒林男的腳踏車。

彰化地院勘驗現場監視器錄影畫面，發現未能攝得案發全貌，警方詢問可能知悉此事的村民，被拒絕不願涉及本案，因此判斷「鄉鄰村里之人基於人性弱點以及避免得罪被告等因素之考量，因而不願意出面指認…」。

彰化地院審結，林男對毫無交情的被害女子為強制猥褻犯行，過程中導致她受有傷害，嚴重戕害女子的性自主權及身心安寧，應予相當非難，復審酌他始終否認犯行，迄未與女子調解成立或獲得諒解的犯後態度，兼衡林男的前科素行、犯罪動機、所生損害、家庭經濟狀況及被害人意見，量處如主文所示之刑。