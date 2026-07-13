嘉義色狼2天襲5女 專挑等紅燈、問路瞬間伸狼爪

嘉義縣市今年5月發生連環性騷擾案，63歲許姓男子涉嫌在短短2天內騎機車四處尋找目標，專挑女性停等紅燈、回答問路、照顧長者等毫無防備的時機下手，造成5名女子受害，其中隔天更在不到2小時內連犯4案。嘉義地檢署偵查終結，依性騷擾防治法提起公訴，並認定5案犯意各別、行為互殊，請求法院分論併罰。

起訴書指出，63歲許男（在押）於今年5月20日至21日間，騎乘機車在嘉義縣市街頭四處尋找犯案目標，利用被害人專注於日常事務、不及抗拒的瞬間伸出鹹豬手，犯案地點橫跨嘉義縣太保市及嘉義市東、西區，受害者共5人。檢方認為，許男5次犯行均屬獨立犯意，依法提起公訴並請求法院分論併罰。

許男5月20日上午11時37分先在太保市某活動中心前，趁女子專心推送輪椅照顧年長者時，伸手撫摸其左胸下方。女子當場斥責並快步離去，許男卻未就此罷手，反而騎車一路尾隨，再拉扯女子手臂並撫摸臀部，犯後才離開。

隔天上午，許男犯行更加密集，短短不到2小時便接連對4名女子下手。上午10時30分，他在嘉義市新生路與嘉北街口趁女騎士停等紅燈時摸胸，之後一路尾隨至待轉區，再度停靠機車旁，以台語口出猥褻言語後伸手撫摸臀部。

上午11時21分，許男又在中山路巷弄內攔阻17歲少女，趁對方驚慌失措時伸手撫摸胸部附近；中午12時3分，在北港路口假借問路，趁女騎士思考路名時，將手從肩膀一路往下游移至腰部、臀部及大腿；12時17分，再到某女住處前佯裝詢問華濟醫院位置，趁對方查看手機指引方向時，以手臂磨蹭其上臂及胸部，再伸手撫摸胸部與臀部。

5名被害人事後分別向警方報案，案件由嘉義市警察局第一分局、第二分局及嘉義縣警察局水上分局共同追查，調閱監視器畫面及車籍資料後，循線查獲許男。許男偵查中坦承犯行，相關監視器影像、照片及車籍資料均可佐證犯罪事實。