快訊

挪威魔人哈蘭德世足賽爆紅！車庫收藏全球限量頂級超跑 一字排開有夠華麗

分科測驗明登場！歷年最大宗違規曝 首度實施電子、金屬探測

每周吃5次雞蛋有助護腦？研究：65歲後阿茲海默症風險較低

聽新聞
0:00 / 0:00

偷拍狼落網用AI寫悔過書 下指令「悔過一點」檢方認態度不佳求判重刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

范男偷拍女子裙底「失敗」」被捕，提出悔過書求輕判。檢方指他是用AI軟體撰寫初稿，還下指令「幫我寫的悔過一點」，並上網查詢申請精神鑑定資訊，犯後態度不佳。法官審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑6月。

判決指出，范男去年7月22日上午8時50分左右，在街頭看到穿裙子的被害女子經過，乘她疏於注意時，手持iPhone 12 Pro Max手機，伸至女子的裙襬內，想要拍攝她的身體隱私部位性影像。

范男在要拍攝時，手機碰觸到女子的大腿內側，導致鏡頭晃動拍攝失敗。范男急忙逃離現場，並將拍攝的晃動照片刪除。被害女子察覺范男舉止有異，事後調閱現場監視器畫面，看到他試圖偷拍才報警。

警方查出范男身分後通知到案說明，范男坦承有持手機想要拍攝被害女子的隱私部位，惟矢口犯罪，而是受精神疾病影響，無法控制自己。

基隆地檢署檢察官偵查後，起訴范男涉犯刑法未經他人同意無故攝錄他人性影像未遂罪嫌。范男有提出悔過書，但是由人工智慧（AI）軟體撰寫初稿，范男還有向人工智慧軟體表示，「幫我寫的悔過一點」等話，足認犯後態度不佳，建請法官從重量處適當之刑。

基隆地方法院開庭時，范男自白犯罪，並提出他患有焦慮症診斷證明書及悔過書。法官審理後，認定范男犯無故攝錄他人性影像未遂罪，因未遂所生危害較輕，依刑法可減輕其刑。

法官查出，范男犯案手機經鑑識後，發現他在犯本案前5年內，有持手機在未經他人同意下，自衣、褲下緣由下往上等隱密角度，竊錄他人身體影像。本案遭查獲後，去年10月3日另有偷拍他人臀部影像行為。

范男案發後在前往基隆地檢署應訊前，也曾多次上網查詢「精神鑑定報告是否容易申請」等相關資訊，並使用AI工具撰寫悔過書，並蒐集精神鑑定報告相關內容，引用在悔過書內容中，企圖作為請求從輕量刑依據。法官依相關情狀判范男6月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

范男偷拍女子裙底「失敗」」被捕，檢方查出他用AI軟體撰寫初稿，還下指令「幫我寫的悔過一點」，犯後態度不佳。法官審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑6月。圖／聯合報系資料照片
范男偷拍女子裙底「失敗」」被捕，檢方查出他用AI軟體撰寫初稿，還下指令「幫我寫的悔過一點」，犯後態度不佳。法官審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑6月。圖／聯合報系資料照片

iPhone 偷拍

延伸閱讀

男在公司女廁洗手台下方安裝針孔 偷拍5女同事如廁被判1年2月

男躲美閃兵11年破功得坐牢 法官：服從長官「無腦指揮」要苦得公平

擎天崗情侶「野戰直播」涉公然猥褻罪 檢方考量初犯給緩起訴1年

澳洲狼醫涉性侵10名病童還偷拍！53項罪名纏身 遭「戀童癖獵人」誘捕

相關新聞

偷拍狼落網用AI寫悔過書 下指令「悔過一點」檢方認態度不佳求判重刑

范男偷拍女子裙底「失敗」」被捕，提出悔過書求輕判。檢方指他是用AI軟體撰寫初稿，還下指令「幫我寫的悔過一點」，並上網查詢申請精神鑑定資訊，犯後態度不佳。法官審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑6月。

嘉義男自家後院露鳥辯沒人看見 法官照判公然猥褻

一名許姓男子在嘉義縣住家後院3度露鳥自嗨，被鄰居拍下蒐證提告。許男辯稱當時「四下無人」、「看旁邊都沒有人才打手槍」、「中間還有休息」，認為既然沒有人看見就不構成犯罪。不過嘉義地方法院不採信其說法，認定後院圍牆低矮，路過民眾均可能看見，客觀上已屬不特定人得以共見共聞的場所，依公然猥褻罪判許男3罪，各處拘役40日，可易科罰金，全案仍可上訴。

人夫假帶娃去公園竟在停車場車震 小三判賠人妻15萬

新竹一名黃姓人妻發現丈夫結識陳姓女網友，兩人不僅傳送曖昧對話，也互傳私密部位照片，丈夫更假借帶孩子去公園遊玩之際，跑去和陳女在停車場「車震」，甚至拿性愛道具助興；新竹地院審理終結，判陳女須賠給黃姓人妻15萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。