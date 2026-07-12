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嘉義男自家後院露鳥辯沒人看見 法官照判公然猥褻

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

一名許姓男子在嘉義縣住家後院3度露鳥自嗨，被鄰居拍下蒐證提告。許男辯稱當時「四下無人」、「看旁邊都沒有人才打手槍」、「中間還有休息」，認為既然沒有人看見就不構成犯罪。不過嘉義地方法院不採信其說法，認定後院圍牆低矮，路過民眾均可能看見，客觀上已屬不特定人得以共見共聞的場所，依公然猥褻罪判許男3罪，各處拘役40日，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，許男於今年3月28日上午7時56分、10時36分，以及4月1日下午5時41分，3度在住家外後院面向鄰居女子住處門口裸露生殖器並自慰，遭女子發現後報警處理。

偵查期間，許男坦承曾在後院自慰，但否認公然猥褻，辯稱當時「四下無人」、「沒想到被拍到」，且都是確認旁邊沒人才進行，中間甚至還有休息，並非刻意讓他人看見。

不過檢方依據監視器畫面及被害女子指述，認定許男辯解只是卸責之詞。法院也採納檢方見解指出，刑法所稱「公然」，並非一定要有人實際目睹，而是只要處於不特定人或多數人可能共見共聞的狀態即可成立。本案後院圍牆低矮，行經該處的人都有可能看見，許男又面向女子住處門口裸露生殖器並自慰，客觀上足以引起一般人的羞恥、厭惡感，已侵害社會性道德，自屬公然猥褻。

法院審酌，許男3度在住處外公然進行猥褻行為，且始終否認犯行，犯後態度不佳，考量其學歷、無業及家庭經濟狀況等情形，3罪各判拘役40日，如易科罰金，以1千元折算1日。

男子辯「四下無人、中間還有休息」，法院判決關鍵不是有沒有人真的看見。圖／聯合報系資料照
男子辯「四下無人、中間還有休息」，法院判決關鍵不是有沒有人真的看見。圖／聯合報系資料照

嘉義 猥褻

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