人夫假帶娃去公園竟在停車場車震 小三判賠人妻15萬

新竹一名黃姓人妻發現丈夫結識陳姓女網友，兩人不僅傳送曖昧對話，也互傳私密部位照片，丈夫更假借帶孩子去公園遊玩之際，跑去和陳女在停車場「車震」，甚至拿性愛道具助興；新竹地院審理終結，判陳女須賠給黃姓人妻15萬元。

經查，黃姓人妻於2017年12月結婚，她說，丈夫與陳女是在通訊軟體認識，去年10月丈夫外出與陳女喝酒，被她發現隔天丈夫與陳女互傳曖昧對話，還約定使用性愛道具，丈夫更傳送私密照給陳女。後來，丈夫假裝帶未成年孩子到住家附近公園玩，實際上，竟和陳女於停車場車內使用性愛道具並在車上激戰。

黃女說，陳女明知她先生是有家庭之人，傳送曖昧對話及私密處照片、約定使用性愛道具及性行為，明顯已超出一般朋友正常社交往來程度，此舉使她受有精神痛苦，逾越一般社會客觀上所能容忍程度且情節重大，憤而對陳女求償精神慰撫金60萬元。

法官審酌，陳女受合法通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法規定，視同自認，最後判賠15萬元。