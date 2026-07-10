男在公司女廁洗手台下方安裝針孔 偷拍5女同事如廁被判1年2月

李姓男子在去年8月27日上午在台南公司女廁洗手台下方裝設針孔攝影機，偷拍女同事如廁影像 ，一天下來共有5名女同事在不知情狀況下遭偷拍，其中1名女同事察覺有異後報警處理。李認錯想調解，但3名女同事堅持提告，法官認他無故攝錄他人性影像罪共3罪，應執行1年2月。

檢方起訴，李於去年8月27日8時44分許，在公司女廁洗手台下方裝設針孔攝影機後，無故竊錄5名女同事如廁的性影像，一天下來，有女同事在公司女廁上了5次廁所，5次都遭偷拍，並將攝得性影像儲存在針孔攝影機內記憶卡及其手機相簿內。

直至有女員工察覺有異後報警處理，並扣得針孔攝影機、記憶卡及手機。案經3名女員工提告後，並由檢方偵查起訴。

李於警詢、偵訊及審理程序中自白，以及證人於警詢時的證述，並有監視器錄影畫面擷圖、現場照片、針孔攝影機所攝錄影畫面擷圖及手機翻拍照等佐證。

台南地院審酌，李為滿足個人私慾，竟利用在公司工作機會，進入女廁裝設針孔攝影機偷偷攝錄女同事如廁性影像，顯然缺乏對他人身體自主及隱私權尊重，造成她們壓力及恐懼。

同時，考量李並無前科，犯後始終坦認犯行，雖表達有和解意願，惟3名告訴人均表示無意調解等一切情狀，法官認他犯無故攝錄他人性影像罪共3罪，各處6月，應執行1年2月，可易科罰金。