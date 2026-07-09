擎天崗情侶「野戰直播」涉公然猥褻罪 檢方考量初犯給緩起訴1年

陽明山擎天崗5月驚傳情侶「野戰」遭官方YouTube頻道全程直播，轄區士林警方認定涉犯刑法公然猥褻罪，調監視器畫面鎖定車牌，當天致電詢問車主高姓男子，他坦承「就是我」會配合儘速到派出所說明，高男2天後和女友到案後被依法送辦。士林地檢署偵結，認定2人無前科且態度良好，給予緩起訴處分1年，並向符合公益目的的機構或團體提供40小時義務勞務。

緩起訴處分書指出，高男、李女2人5月15日凌晨0時5分許，在擎天崗基於供人觀覽之意圖，公然在該處為性行為，經警方循線查獲，2人警詢及偵查時坦承犯行。

檢察官偵結認定涉犯公然猥褻罪，但考量2人均無犯罪紀錄、素行良好，且經司法偵查程序後，相信2人已深刻記取教訓，無再犯之虞，參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，給予2人緩起訴處分1年，並於處分確定之日起10個月內，向地檢署指定的公益團體或機關提供40小時的義務勞務。