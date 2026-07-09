彰化警涉性侵16歲女嫌疑人…檢認定「合意性交」不起訴 警局：仍可再議

彰化警分局一名黃姓偵查佐被控偵辦毒品案時，涉嫌在偵防車上對1名16歲女性嫌疑人性侵得逞，縣警局將黃記兩大過免職，相關長官也受連坐處分。不過，檢察官近日偵結，以雙方屬合意性交，對黃員做出不起訴處分。縣警局表示，目前仍是再議期間，全案尚未確定，相關處分仍由警政署核定中。

今年5月間，彰化警分局查獲一起毒品案件，將16歲少女等多名嫌疑人帶回偵查隊偵辦，黃姓偵查佐與少女互相加LINE，隔天即開著偵防車到少女住處，接她到偵查隊辦案，少女則指控，他們一起用餐後，黃竟在偵防車對她性侵，返家告知父母，到醫院驗傷後，控告黃涉嫌妨害性自主。

縣警局調查後，確認兩人發生性行為，將黃依妨害性自主罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並以影響警譽為由，將黃記2大過免職處分，偵查隊長及小隊長均記過處分，分局長自請處分，相關人員的處分目前仍由警政署核定中。

不過，檢方偵辦時，依相關跡證，認定黃與少女屬合意性交，無利用職權強暴脅迫情事，日前對黃員做出不起訴處分，至於相關處分是否調整，也引起關注。

縣警局督察長林英煌表示，目前縣警局仍未收到不起訴處分書，而且這名少女可以提起再議，目前仍是再議期間，因此全案尚未確定；至於包括黃姓偵查員等人的行政處分，目前仍由警政署核定中，將等刑事部分確定，才會做出最後決定。