郵差被控偷拍「嚴重影響郵譽」遭解雇 力保工作提告敗訴

陳姓郵差有妨害性自主前科及涉多起偷拍案件而遭送辦，中華郵政認他所犯罪行情節重大，嚴重影響郵譽，去年7月間經考成委員會通過，逕予解除勞動契約。陳男提告遭違法解雇，台南地院以陳違反工作規則第75條規定不得有損害其名譽及信用為由，終止勞動契約，符合規定而駁回。

陳主張，任職期間工資為5萬餘元，他與1名女子2022年3月起至同年11月間有婚外情，遭女方竊取其硬碟後，而向媒體不實爆料，中華郵政僅相關報導，即以「違反中華郵政工作規則第75條規定」為由，而終止勞動契約，不符合勞動基準法相關規定，應不生效力。

陳及律師主師，請求確認兩造間雇傭關係存在，及請求中華郵政給付其復職前工資、按月提繳退休金。若法院認為中華郵政終止勞動契約，符合規定，則請求依勞基法相關規定，給付資遣費、開立非自願離職證明書。

中華郵政及律師主張，陳長期竊錄他人私密影像，及任職前對未滿14歲學生為性交、猥褻行為，一、二審判決認定屬實，所以報導內容並非不實。

又陳行為經媒體大幅報導，嚴重影響其聲譽及企業形象，情節已屬重大，且造成民眾於收信時有所擔憂，使民眾對陳有安全及信賴上疑慮，也影響員工對其能否提供安全友善職場信任度，實難期待兩造繼續雇傭關係，所以依規定終止勞動契約屬適法，陳無由請求其給付工資及提繳勞工退休金，也無由請求給付資遣費，且陳並非「非自願離職」，請求中華郵政發給非自願離職證明書也無依據。

台南地院指出，陳擔任外勤郵務士，其工作性質須長時間在外投遞信件及包裹等，且為單獨作業，不易管理及監督。又陳竊錄他人，非僅一次，其竊錄男女性愛過程及身體隱私部位次數高達31次，且裝設針孔攝影機之地點包含汽車、旅館及住家廁所、天花板、牆邊等，顯見他對於裝設針孔攝影機駕輕就熟。

陳工作內容為投遞信件及包裹，自會知悉民眾住家或工作場所，也會近距離接觸眾多女性，以其竊錄次數高達31次而言，難謂陳不會再次竊錄女性隱私部位。

台南地院認為，中華郵政以陳違反工作規則第75條為由，合法終止其勞動契約，兩造間勞動契約已因中華郵政合法終止而不存在，陳請求確認雇傭關係存在，及請求繼續給付工資及其利息、提繳勞工退休金，即無理由，應予駁回。