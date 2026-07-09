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求復合屢遭拒 凶嫌當街奪命才離去

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

檢方依<a href='/search/tagging/2/殺人' rel='殺人' data-rel='/2/103675' class='tag'><strong>殺人</strong></a>罪嫌起訴陳男。聯合報系資料照
檢方依殺人罪嫌起訴陳男。聯合報系資料照

卅歲陳姓男子與廿五歲巴姓職能治療師分手後要求復合遭拒，竟不斷跟蹤、監控女方，還預先購買刀械、偷裝ＧＰＳ定位器掌握行蹤，今年三月在台中市持刀當街追砍，造成巴女身亡。台中地檢署偵查終結，依殺人等罪嫌起訴，全案將由國民法官審理。

檢警調查，陳男住台南，從事金融保險業，曾與巴女交往，兩人在去年八月分手，事後陳男多次要求復合遭拒，心生怨恨。今年三月十一日晚間，他透過FaceTime恫嚇巴女，聲稱「如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」並揚言前往住處找人。

檢方查出，陳男之後非法登入巴女的Instagram、臉書及Gmail帳號，窺視對話紀錄、貼文及租屋資訊，得知對方準備搬家，便購買兩把水果刀及ＧＰＳ定位器預謀犯案，並於三月廿七日將定位器偷裝在巴女機車上，再透過手機App掌握行蹤。

案發當天下午，陳男開車到台中，在巴女住處附近埋伏。巴女返家行經住處樓梯間時，陳男持刀脅迫她下樓，巴女趁隙逃跑，陳男竟一路追趕，當街朝她頸部及身體猛刺。

巴女因大量失血倒地後，陳男仍未罷手，持續朝頭部、臉部連續刺擊，最後再朝右頸補上一刀，確認對方死亡後才步行離開現場，再駕車逃逸，不少路過民眾目睹行凶過程，場面怵目驚心。

檢方指出，陳男犯案前即購買刀械、定位器，非法取得被害人個資並長期跟蹤監控，犯案經過顯示預謀性極高，且當街持刀殺人嚴重危害社會治安，訊後向法院聲請羈押獲准。全案偵結後依法提起公訴，將交由國民法官依法審理。

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